Porini pokazuju da je glasačko tijelo prihvatilo procjene glazbenih kritičara

Od Grammyja do Brit Awards i Oscara, te domaćih Porina i Rock&Off nagrada, početak godine u svijetu i kod nas rezerviran je za podsjećanje na lanjsku sezonu i proglašenje najboljih.

Budući da je prošla glazbena godina bila je jedna od najzanimljivijih unazad dugo vremena, glazbeni kritičari pri sastavljanju godišnjih popisa najboljih krajem 2018. bili su na ozbiljnim mukama. No, ima pravde, nominacije za nagrade Porin pokazuju da je glasačko tijelo prihvatilo procjene glazbenih kritičara.

Massimo i Vojko V

I uz presumpciju da su svi “nevini”, i dakako jednakopravni dok im se ne “dokaže krivnja”, tj. ne pobijede na dodjeli Porina u Rijeci 29. ožujka, mogu se istaknuti neke karakteristike ovogodišnjih nominacija. Brojke i podaci su zanimljivi; glasačko tijelo Porina u prvom krugu svoje je favorite biralo između 2007 ovogodišnjih prijava, raspoređenih u 36 kategorija. Najviše prijava pristiglo je za najatraktivnije kategorije, 272 za pjesmu godine, te 104 za kategoriju albuma godine. Izvođači Croatia Recordsa osvojili su čak 46 nominacija, što je otprilike 40 posto ukupnih nominacija.

Najviše nominacija, njih šest, osvojio je Massimo uz važnu asistenciju Vatre i Ivana Dečaka i Vojko V sa suradnicima, Josipa Lisac pet, i Detour i Goran Bare i Majke s po četiri, što govori da su lanjski pop i hip-hop ostavili najveći dojam na glasačko tijelo. No, neki su, poput Detoura, osvojili nominacije u glavnim kategorijama, na “ime i prezime”, bez tehničkih kategorija producenata, snimatelja i likovnih dizajnera, koje se kod drugih pribrajaju nominacijama.

Massimo konkurira u kategoriji pjesme godine za singl “Nama se nikud ne žuri” izveden u suradnji s Vatrom, za najbolji album pop-glazbe, Najbolju vokalnu suradnju s grupom Vatra, a producent Nikša Bratoš nominiran je u kategoriji najbolje produkcije za pjesmu “Lice varalice” te još jednom u konkurenciji Najbolje snimke s Domagojom Perišićem. Album “Sada” također je nominiran u kategoriji najboljeg likovnog oblikovanja (Walter Sirotić, Dinko Tolić i Massimo). Vojko V nominiran je u kategoriji albuma godine, pjesme godine, najboljeg albuma klupske glazbe, najbolje muške vokalne izvedbe, najboljeg videobroja koji potpisuje Rino Barbir te u kategoriji najboljeg likovnog oblikovanja autora Mate Žaje.

Goran Bare i Majke nominaciju imaju i u kategoriji najboljeg albuma rock-glazbe te također u kategoriji najbolje izvedbe grupe s vokalom, gdje su im konkurencija Detour i Parni valjak. Album “Nuspojave” nominiran je u kategoriji najboljeg likovnog oblikovanja, koje autorski potpisuje Daniel Ille. Grupa Detour, osim nominacija za album i pjesmu godine, za glasove struke natjecat će se i u kategorijama najboljeg albuma pop-glazbe te najbolje izvedbe grupe s vokalom. Za album godine nominirani su Mile Kekin s ključnim albumom “Kuća bez krova” – kao i u prestižnoj kategoriji rock-albuma godine – Goran Bare i Majke (“Nuspojave”), Detour (“TourDetour”), Vojko V (“Vojko”) i Parni valjak (“Vrijeme”). Upravo ta albumska kategorija govori ne samo o žanrovskoj razbarušenosti nego i o rijetkom suglasju domaće kritike i glasačkog tijela Porina, koje je očito prihvatilo parametre kojima su upravo kritičari lani odredili najznačajnije albumske pothvate domaće scene.

Sugestivnost i uvjerljivost

U kategoriji pjesme godine nominirane su “Ako te pitaju” Tončija i Vjekoslave Huljić u izvedbi Petra Graše, „Bez tebe“ Nenada Borgudana i grupe Detour, „Nama se nikud ne žuri“ Ivana Dečaka s Vatrom i Massimom, “Rekao si” Ante Pecotića u izvedbi Nina Badrić, te „Ne može“ Vojka V. U kategoriji za najbolju žensku vokalnu izvedbu nominirane su Josipa Lisac, Nina Badrić i Antonela Doko. Za najbolju mušku vokalnu izvedbu ove godine nominirani su Petar Grašo, Vojko V i Marko Tolja, ali, iznenađujuće, ne i Massimo koji je uz Olivera Dragojevića obično bio pretplaćen na kategoriju najboljeg vokala. Očito, umiješao se Vojko V, koji nakon Rundekova osvajanja Porina za rock-vokal godine s “Apokalipsom”, dokazuje da nije bitan raspon otpjevanih oktava, već sugestivnost i uvjerljivost.

Josipa Lisac albumom “From Croatia Records Studio – Tu u mojoj duši stanuješ” u suradnji s Goranom Martincem nominirana je u još tri kategorije: najbolji album pop-glazbe, najbolja produkcija i najbolja snimka. Suradnja s Hladnim pivom rezultirala je nominacijom u kategoriji najbolja vokalna suradnja.

U kategoriji najboljeg albuma jazz glazbe nominirani su Radojka Šverko s albumom “As Time Goes By”, Branimir Gazdik s albumom “Link” i Zvjezdan Ružić Sextet s albumom “Pandaland”. dok su nominacije za najbolji album alternativne glazbe osvojili Livio Morosin (“Hereza”), Boris Štok (“Ispod kože”), te Mary May za debitantski “Things You Can’t Put Your Finger On”. Ima i kurioziteta, pri čemu se Toni Starešinić iz Chui i Mangroove odmah može proglasiti omiljenim “glazbenikom za glazbenike”. Naime, svi albumi na kojima je sudjelovao 2018. nominirani su za Porine. “Srce” Mangroovea za najbolji album klupske glazbe, “Velvet Space Love” Tomislava Golubana i Starešinića za najbolji album instrumentalne glazbe, “Put u plus” Ede Maajke za najbolji album klupske glazbe.