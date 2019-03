Sve je spremno za ovogodišnji Porin, pogledajte tko će sve zapjevati

Pred nama je 26. dodjela Porina, a čini se kako je sve spremno za spektakl koji se vraća u Rijeku nakon šest godina. Za ovogodišnju najprestižniju stručnu glazbenu nagradu Porin pristiglo je 800 skladbi i 240 albuma, a nakon 21. veljače i objave nominacija saznali smo tko je ušao u uži odabir za čak 36 kategorija.

Hrvatski Grammy

Za nominaciju za pjesmu godine natjecalo se 300 pjesama, a za album godine 104 albuma, pisao je Novi list. To je, tvrde iz Uprave Porina, najviše do sada. Nakon što su protekle četiri dodjele bile u Splitu, “hrvatski Grammy” vraća se u Rijeku, Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Ovog petka 29. ožujka na pozornici dvorane Centra Zamet očekuje nas glazbeno-scenski spektakl na kojem će biti izvedeno 13 glazbenih brojeva, a od toga pet medleya. Dodjelu će voditi uigrani dvojac Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Program od gotovo dva sata moći će pratiti gledatelji pred TV ekranima izravnim prijenosom na Prvom programu Hrvatske televizije od 20.05 sati, tijekom kojeg će biti proglašeni pobjednici u deset kategorija, a ostalih 26 u pretprijenosu.

Osim proglašenja pobjednika pojedine kategorije, gledatelji će moći uživati u nastupima Antonele Doko, Branimira Gazdika, Detoura, Igora Geržine, Josipe Lisac, benda Kensington Lima, Lane Janjanin, Marka Tolje, Massima, Mile Kekina, Nene Belan, Nine Badrić, Ogenja, Parnog Valjka, Petra Graše, Vatre, Vojka V, Zbora Hrvatske radiotelevizije i Zvjezdana Ružića.

Ove godine Porin za životno djelo odlazi 83-godišnjem dirigentu, skladatelju, aranžeru i bubnjaru Silviju Glojnariću te kantautoru i glazbeniku Ibrici Jusić. Neki glazbenici slave višestruke nominacije u većem broju kategorija, pa je tako reper Vojko V dobio čak njih šest, a njemu uz bok stoji Massimo Savić s istim brojem nominacija, koji se u svojoj karijeri okitio s dosad 17 Porina, i 29 nominacija. Ipak, kako neki glazbeni žanrovi nisu bili zastupljeni vlastitom kategorijom tijekom godina, hip-hop je djelomično ‘došao na svoje’ s kategorijom Album klupske glazbe. – Mislim da bi bilo dobro da imamo tu kategoriju, pogotovo jer je prošle godine izašlo puno dobrih hip hop albuma. Možda će ove moje nominacije biti poticaj da se to ostvari iduće godine. S druge strane, vjerojatno ne bi bilo dobro da uvedu tu kategoriju, a onda ove godine ne izađe ništa, to baš ne bi imalo smisla – rekao je Vojko V. medijima.

Dodjela u režiji Marija Kovača

Ništa manje vrijedni spomena su i četverostruko nominirani Detour i Goran Bare koji bilježi nominacije u kategorijama Najbolji album godine, Najbolji album rock glazbe te u Najbolja izvedba grupe s vokalom, gdje im konkuriraju Detour i Parni valjak, a Detour je nominiran i za Najbolje likovno oblikovanje, kao i Goran Bare i Majke. Za nagradu najbolje ženske vokalne izvedbe u utrci su Josipa Lisac, Nina Badrić i Antonela Doko, dok će u muškoj verziji izbor biti između Petra Graše, Marka Tolje te Vojka V. Reper je osim toga nominiran u kategoriji Album godine, Pjesma godine, Najbolji album klupske glazbe, Najbolji video broj koji potpisuje Rino Barbir te u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje autora Mate Žaje. Nominaciju za svoj prvi Porin kao novi izvođači imaju Kensington Lima, Ogenj i Lana Janjanin. Prezenteri ovogodišnje dodjele bit će poznate osobe iz svijeta sporta, glazbe, radija i televizije, a cijeli spektakl pripremili su scenarist i redatelj Mario Kovač te redatelj TV prijenosa Tihomir Žarn i scenograf Tomislav Hrg, dok su producenti Julijana Filakovity i Ivica Vlašić.

