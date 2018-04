Uzbuđeni Britanci: vojvotkinja Kate rodila je sina!

Rodio se novi princ! Kraljevska palača objavila je na svom službenom profilu na Twitteru kako je Kate Middleeton danas u 11.01 po lokalnom vremenu (12.01 po srednjoeueropskom) rodila sina!

– Njeno kraljevsko visočanstvo vojvotkinja od Cambridgea rodila je danas u 11.01. Beba je teška 3.82 kilograma, a pri porodu je bio nazočan i vojvoda od Cambridgea – stoji u priopćenju koje je kraljevska obitelj objavila na Twitteru.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Na Twitteru su napisali kako je cijela kraljevska obitelj uzbuđena zbog novosti, baš kao i obitelj vojvotkinje od Cambridgea. Kate je jutros osjetila trudove te je odmah prebačena u bolnicu.

– Njezino kraljevsko veličanstvo, vojvotkinja od Cambridgea otpraćena je u bolnicu St. Mary u Londonu u početnoj fazi trudova. Vojvotkinja je do bolnice putovala automobilom, a pratio ju je njen suprug, vojvoda od Cambridgea – objavili su ranije na Twitteru.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Britanski princ William i supruga Kate napustili su u ponedjeljak bolnicu nasmiješeni i noseći svog sina, manje od sedam sati nakon poroda.

Noseći bebu u sjedalici za automobil, William i Kate smiješili su se i mahali okupljenim čestitarima pred bolnicom i potom se odvezli u Land Roveru.

Prince George and Princess Charlotte arrive at St Mary’s to meet their little brother. pic.twitter.com/rfX9rsdJhU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

George i Charlotte stigli su u bolnicu kako bi upoznali svojeg mlađeg brata.

Kate je rodila u istoj bolnici u kojoj je rodila i sina Georgea te kći Charlotte. Novo dijete u kraljevskoj obitelji peto je u redu naslijeđavanja britanske krune – iza princa Charlesa, Williama, Georgea i Charlotte. Princ Harry tako je pao na šesto mjesto.