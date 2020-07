Uvodić nakon odlaska s HRT-a: 'Može ih biti sram, osjećao sam se kao kriminalac'

Odlazak Branka Uvodića s HRT-a i danas je top tema u domaćim medijima. Podsjetimo, Branko Uvodić jučer je mailom obaviješten kako mu 25. srpnja ističe ugovor, te kako ide u mirovinu. Stoga se ni emisija "Lijepom našom", koja se snimala pune 24 godine, prestaje emitirati. Uvodić će u subotu voditi Omiški festival klapa i bit će mu to posljednji angažman u kući u kojoj je proveo 46 godina.

- Ponovno se potvrđuje ona da smo narod koji će sve oprostiti osim uspjeha. Kad sam pročitao taj mail, osjetio sam se kao kriminalac kojega se pošto-poto trebalo riješiti - kazao je Uvodić za 24 sata i dodao da su se prije dogovorili kako će ugovor produžavati svaka tri mjeseca. Stoga ga posebno boli način na koji je doznao da više nije poželjan na HRT-u.

- Nije lijepo, ružno je. Nije problem u tome što su htjeli da odem, nego kako su to izveli. Žao mi je što me nitko nije nazvao, rekao: ‘Dođi, trebamo razgovarati’. Trebali su ostaviti mogućnost tu - kazao je Uvodić.

S HRT-a su kazali kako je Uvodiću istekao ugovor, te da mu ga nisu produžili jer se emisija ne može emitirati zbog novih epidemioloških mjera.

- Budući da trenutno zbog koronakrize nismo sigurni da će se ostvariti svi uvjeti za nastavak snimanja emisije "Lijepom našom" uz poštivanje svih epidemioloških preporuka, u ovom trenutku ne postoje razlozi za daljnji nastavak radnog odnosa g. Uvodića. Ukoliko se steknu uvjeti za ponovno snimanje, HRT će svakako razmoriti ponovni angažman g. Uvodića - stoji u priopćenju.

Uvodić nam je kazao kako bi se emisija mogla nastaviti uz pridržavanje svih mjera. Najavio je i kako postoji mogućnost da se "Lijepom našom" nastavi na nekoj drugoj televiziji.

- Pravdaju se koronom, no mi to možemo organizirati uz kontrolirane uvjete uz maksimalno 500 ljudi u dvorani. Njih ne zanima "Lijepom našom" nego emisije poput "Volim Hrvatsku", koja je nizozemska licenca, ili "Zvijezde pjevaju" koja je američka licenca, a mi nemamo pet zvijezda u zemlji. Čak sam imao i varijantu da emisiju radimo na OPG-ima ili drugim mjestima gdje ne bi ni bilo publike. Uostalom, imali smo i posebno izdanje emisije u Đurđevcu za Dan državnosti, i nitko se nije zarazio. Očito oni imaju svoju koncepciju, ali ne znam koliko se to podudara s voljom naroda jer je "Lijepom našom" i sad u krizi bila najgledanija emisija. Imam puno ponuda da emisju nastavim na nekoj drugoj kući ali mi je žao jer sam ipak proveo 46 godina na HRT-u. Zadužili su me i ljudi koji su radili sa mnom i nije mi u interesu da ti ljudi ne rade posao koji je dostojan djelatnika HRT-a. Nekada je bilo da je 15 posto vanjske produkcije na javnoj televiziji, a ostalo naše, a sad je obratno. To vam sve govori - kazao je Uvodić.