Ana Gruica objavila fotku s prezgodnom mlađom sestrom Petrom: 'Naš ponos!'

Glumica Ana Gruica Uglešić oduševila je pratitelje na Instagramu objavivši fotku sa sestrom.

"Naš ponos Petra Gruica. Od Sitnog do New Yorka... 14 godina starija, odnosno 14 godina mlađa... napisala je uz objavu. Petra inače živi u New Yorku, a Ana je jako ponosna na nju.

Mnogi pratitelji, kojih Gruica Uglešić ima više od 42 tisuće, brzo su reagirali na fotku lajkovima i pozitivnim komentarima. "Imate predivne roditelje pa ništa čudno da su takve kćeri", napisao je jedan pratitelj.

Ana je bivša miss Dalmacije, glumica i instruktorica fitnessa. Redovito vježba a prakticira i jogu i pilates. Pokušava i druge potaknuti da se rade na svom tijelu pa je tako jednom prilikom poručila:

- Uzmite vrijeme za sebe. Jer ako vi nećete, neće vam ga nitko pokloniti. Brinite o sebi. Jer ako vi nećete, neće se nitko drugi brinuti. Posvetite se svom tijelu i duhu. Jer ako vi nećete, neće se posvetiti nitko drugi. Probajte nove stvari. Jer ako vi nećete, netko će drugi umjesto vas probati.

Ana je u braku sa splitskim psihologom Boranom Uglešićem, a iz veze s piscem Hrvojem Šalkovićem ima sina Ivana Marata.