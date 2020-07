Mel Gibson tek nakon tri mjeseca otkrio da je prebolio koronavirus, bio je u bolnici tjedan dana

Glumac Mel Gibson zarazio se koronavirusom u travnju, te je tjedan dana proveo u bolnici.

"Rezultati testa u travnju bili su pozitivni i Mel je proveo tjedan dana u bolnici. Dok je bio u bolnici liječen je lijekom remdesivir, a od tada je već mnogo puta testiran te su svi testovi pokazali da je negativan, a pokazalo se i da je pozitivan na antitijela", kazao je njegov glasnogovornik.

Podsjetimo, Mel se nedavno oglasio se nakon što je izgubio posao na filmu 'Bijeg iz kokošinjca 2' zbog homofobnih i antisemitskih komentara koje je čula glumica Winona Ryder prije više od 10 godina na jednoj zabavi. Odlučno odbacuje sve optužbe i tvrdi da Winona laže. - To je 100 postotna neistina - kazao je Gibson i dodao: - laga je o tome prije više od 10 godina kada je prvi put s pričom izašla u medije, a laže i sada - tvrdi glumac. Winona je, naime, nedavno u intervjuu ispričala kako je bila na jednoj zabavi u društvu s Gibsonom i otkrila kako je tekao razgovor. - Bili smo na jednoj zabavi, bila je velika gužva. Mel i ja smo stajali u društvu s mojim dobrim prijatelje, koji je gay. Gibson je pušio cigaru i obrati se mom prijatelju: "Hoću li sada dobiti AIDS, kad stojimo tako blizu?" pitao ga je. Netko je nakon toga pomenuo židove, a Mel je rekao: "Valjda nisi i ti jedna od onih koja je izbjegla peć?" - ispričala je Ryder. Dodala je da ju je kasnije nazvao kako bi se ispričao zbog svega što je rekao, no glumčev glasnogovornik tvrdi da je i to potpuna laž.

- Lagala je da ju je zvao i ispričao se. Nazvao ju je kako bi ju suočio s lažima i ona je odbila razgovarati - stoji u priopćenju glasnogovornika.