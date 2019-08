Usklađeni Tarik i Lejla plijenili pozornost na najglamuroznijem partyju godine

U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, održan je drugi po redu Schweppes Story Hall of Fame, dodjela nagrada i party, u organizaciji Adriamedije Zagreb, točnije, magazina Story.

Već je crveni tepih dao naslutjeti da će ovogodišnji party biti jedan od glamuroznijih događaja godine o kojem će se dugo pričati. Ovaj je event savršena uvertira za kolovoz, koji je slavljenički, odnosno festivalski mjesec glavnog grada BiH. Krema bosanske estrade, ali i regionalne, celebrityji iz svijeta filma, prošetali su u svojim najboljim izdanjima te se dobro zabavili uz zanimljive DJ performanse i nastup Aida trio benda, koji su uslijedili nakon proglašenja pobjednika u 11 kategorija. Svečani program vodio je poznati bosanski glumac Mario Drmać, koji je najboljima u svojem području djelovanja uručio nagrade.

U kategoriji najbolji dizajner dobitnica je Dalida Karić- Hadžiahmetović. U kategoriji najbolje TV lice najbolja je bila Lana Stanišić. 'Velika mi je čast biti nagrađena. Nekako sam u svojoj struci navikla više na kritike nego na nagrade, pa je ovo vrlo lijepo iznenađenje', ispričala je Lana. U kategoriji najbolji redatelj slavila je Aida Begić. Najboljim glumcem proglašen je Krešimir Mikić, koji nažalost nije mogao doći preuzeti nagradu. Najbolja glumica ove je godine po izboru magazina Story Gordana Boban. Najbolji sportaš je Amel Tuka, koji nije mogao biti s nama, pa je nagradu preuzela njegova zaručnica. Najbolji bend ove je godine Zoster.

Pobjedu u kategoriji najbolji pjevač odnio je Božo Vrećo. 'Nagrade su potvrda da svoj posao radim kvalitetno i predano, da u posao dajem svoje srce. Nagrade znače da i mediji i ljudi koji me prate i vole cijene moj rad. Mislim da je to jako bitno po pitanju moje veze s medijima, pa se ovim putem još jednom zahvaljujem magazinu Story na ovoj laskavoj nagradi', rekao je uzbuđeno. Božina kolegica Hanka Paldum slavila je u kategoriji najbolje pjevačice. 'Ja sam iskreno jako iznenađena jer nisam znala za tu vašu nakanu. Lijepo ste me iznenadili i drago mi da ste me tako iznenadili. Svaka nagrada ima svoju priču i svoju energiju i posebno značenje', rekla nam je.

Nagradu za životno djelo dobila je Jasna Diklić, a u novoj kategoriji #samechances nagradu je preuzela Amra Silajdžić Džeko. 'Bez ikakvog okolišanja mogu reći da je moja nagrada najljepša', rekla nam je Amra te dodala da je itekako ponosna što je pokrenula humanitarnu akciju s tako velikim odjekom. Naime, Amra je sa suprugom Edinom i sinom Danijem pozvala sve građane BiH da 11. doniraju svoju kosu za Udruženje 'Srce za djecu oboljelu od raka' u sklopu projekta 'Moja kosa - tvoja kosa'.

Nakon svečane dodjele nagrada koje su itekako razveselile dobitnike, na pozornici je razrezana slavljenička torta, nakon čega je uslijedio party u odličnoj atmosferi, kakvu samo zna prirediti magazin Story u kombinaciji sa Sarajevom.