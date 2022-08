Od Mislava Bage oprostio se i njegov imenjak, glumac Čavajda: Prepoznao sam pomalo ranjenu, ali dragu i otvorenu dušu

Brojni prijatelji Mislava Bage neutješni su i na društvenim mrežama se prisjećaju brojnih zgoda s Mislavom i ističu kako je uvijek u svakoj situaciji bio spreman pomoći i pružiti podršku. Takvog ga se sjeća i glumac Mislav Čavajda koji je svoje misli o imenjaku i prijatelju podijelio na svojim društvenim mrežama.

- Imenjače moj dragi.....uhhhh Nije nam tako često ime i zapravo mi je bilo drago da na "sceni" postoji još jedan, i to kakav Mislav. Kad smo se upoznali rekao sam ti "Jako mi je drago Mislav no.1!" Naime, kad u Google ukucaš Mislav prvo izbacuje Bago a onda no.2, neki Čavajda. Rekao si "Ma to ti je samo po abecedi." Družili smo se često. I svaki put kad bi nas netko vidio zajedno pozdravljali su sa "Hej Mislavi!" Čak smo za drage prijatelje, još iz vremena kad se nismo ni poznavali dijelili opet netipičan nadimak, Mimi. U gym-u si svaki dan na traci za trčanje,dignutoj pod kutem, svaki put više od sat vremena hodao koncentrirano, čvrstim ritmom, ne posustajući do posljednje minute. Vjerojatno zen meditacija za sve drugo što si u tom danu odradio, sa jednakim tim kvalitetama. - napisao je Čavajda i u nastavku napisao zašto je cijenio svog imenjaka.

- Nekima možda i nisi baš odmah "legao. Onima koji igraju "na prvu loptu". Bio si kompleksna osoba, ocrtana raznim nijansama i nije te to bilo strah pokazati. Nosio si,kako kaže Shakespeare "srce na rukavu". To sam prepoznao i zato sam te cijenio. Prepoznao sam pomalo ranjenu, ali dragu i otvorenu dušu. Uvijek spreman na bezinteresnu pomoć i podršku. Ne sjećam se da mi je itko porukom napisao : "Čitam intervjue i jako sam ponosan na tebe i želim ti puno uspjeha."

Profesionalno si iza sebe ostavio neizbrisivo nasljeđe. Teško mi je zamisliti koga ću sada s jednakim guštom gledati kako grila domaće političare i dobiva prave odgovore, onako kako to zaista zanima nas građane, a ne onako kako nam ih nude u onim saborskim predstavama. I nadam se kako su svi tvoji novi, mladi kolege kojima si bio mentor i bezrezervna pomoć, imali dobro otvorene uši i srca da sad znaju kak se to dela, Bago style. Počivaj u miru,dragi Mimi. - napisao je Čavajda.