UNISON uputio apel nadležnim tijelima: Budućnost glazbenika je neizvjesna

Ljeto za naše glazbenike je period kada imaju više nastupa na otvorenom i to pogotovo na obali, kada s jednog festivala putuju na drugi i tako sve do kraja rujna kada se koncertna sezona opet vraća u zatvorene prostore. Tako je to izgledalo prije pandemije koronavirusa, a sada već nekoliko mjeseci zbog epidemioloških mjera mnogi od njih nisu već mjesecima nastupili pred publikom i zato je Unison - Hrvatski glazbeni savez, krovni savez glazbenih udruga kojeg čine udruge skladatelja, izvođača i njihove službe za kolektivno ostvarivanje autorskih i izvođačkih prava; HDS, HGU, HUIG, HUOKU i HUZIP, uputio apel nadležnim tijelima s nadom kako će pronaći način da glazbenici ipak obavljaju svoj posao.

- Upravo je glazbena industrija jedan od pokretača sektora kulturnih i kreativnih industrija, koje s više od 22 milijarde kuna i 17.000 dionika čine 6,3 % hrvatskog BDP-a. Nakon prvog vala popuštanja mjera i uvažavanja iznesenih prijedloga, situacija s COVID-19 opet dovodi do neizvjesnosti za hrvatske glazbenike. - piše u apelu UNISONA. Ističu kako su u stalnoj komunikaciji s Ministarstvom kulture RH, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te je UNISON u komunikaciji s djelatnicima glazbene industrije došao do četiri preporuke koje bi uvelike olakšale naredne tjedne za organizatore, glazbenike i sve uključene u proces organizacije događanja. Te točke su sljedeće:

1.Prije svega, apeliramo na nadležna tijela da što hitnije izdaju jasne i jedinstvene mjere, upute i preporuke Nacionalnog stožera na nacionalnoj razini, osim za žarišna područja. Naime, delegiranjem tih odluka na lokalne stožere, dolazi ponajprije do nejasnih uputstava i preporuka, a zatim do usporavanja procesa donošenja odluke o održavanju događanja.

2. Isto tako apeliramo na Ministarstvo kulture da što hitnije osigura sredstva za sufinanciranje jednog dijela produkcijskih troškova organizacije događanja, kako bi organizator mogao ispuniti sve propisane epidemiološke mjere bez da povećava vlastite troškove produkcije.

3. Treći apel djelatnika glazbene industrije upućuje se jedinicama lokalne i regionalne samouprave da omoguće korištenje velikog broja, u ovim vremenima, neiskorištenih koncertnih dvorana, kao i otvorenih prostora na više dana po cijeni jednog. Cilj ovog apela je da se izbjegne održavanje koncerta s većim brojem ljudi te da se predloženom mjerom omogući održavanje nekoliko koncerata s manjim brojem ljudi i većom mogućnošću za poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

4. Zadnji apel upućujemo hrvatskim radio i TV postajama da emitiraju više hrvatske glazbe svih žanrova u svojim programima, kako bi omogućili stabilnije prihode hrvatskim glazbenicima u vrijeme smanjenih koncertnih aktivnosti.

Svjesni su kako se situacija mijenja iz dana u dan te će i dalje biti u komunikaciji s nadležnim tijelima kako bi pronašli način na koji će glazbena industrija opstati. Svoje nezadovoljstvo izrazili su jučer i glazbenici gostujući u RTL Direktu.

- Čovjek se osjeća frustrirano, ne znaš čemu se nadaš, što da misliš, na neki način od toga živiš. Frustriran si da ne radiš ono što voliš i što te oplemenjuje - ističe Mladen Bodalec iz Prljavog kazališta. Ivan Dečak iz Vatre obraća pozornost na to kako ova situacija pogađa i sve koji sudjeluju u organizaciji koncerata od vozača, tehničara, organizatora nastupa... - To su vozači, vlasnici razglasa, to su tehničari, ton majstori, organizatori, dakle jedan velik broj ljudi o kojima ovisi glazbena industrija, ali i oni ovise o industriji kao i njihove obitelji - kaže Dečak.

VIDEO Pogledajte koji su se hrvatski estradnjaci izborili za saborsku klupu!