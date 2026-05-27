FOTO Vruće izdanje Nives Celzijus! Uživala je u sunčanju na travi u minijaturnom bikiniju

Influencerica, pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus javila se na društvenim mrežama i otkrila kako koristi ove vruće dane. Naime, Nives je pozirala u bikiniju na travi te se sunčala. Minijaturni smeđi kupaći kostim naglasio je njezine obline te joj omogućio da ima čim manje različitih nijansi na tijelu, a uz njega je kombinirala i sunčane naočale, dok je kosu vezala u rep. Odlično raspoložena i opuštena pokazala je i kako nije cijelo vrijeme na suncu nego se nekad malo sakrije i u hlad.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Nives se prije nekoliko dana javila iz Njemačke i serijom fotografija pokrenula lavinu reakcija. Nives je pozirala u odvažnoj kombinaciji koja je istaknula njezinu figuru: kratka crna haljina otvorenih ramena i srcolikog izreza bila je uparena s upečatljivim mrežastim čarapama s uzorkom te elegantnim crnim štiklama. Cijeli izgled zaokružila je crnom "choker" ogrlicom s cvjetnim detaljem i malom torbicom, pokazavši još jednom svoj nepogrešiv osjećaj za stil.

Na seriji od sedam fotografija Nives samouvjereno pozira na ulicama Karlsruhea, koristeći kamene zidove i popločane staze kao savršenu pozadinu za svoj modni editorijal. Njezine dinamične poze odaju dojam glamura i snage, što su njezini pratitelji odmah prepoznali. Međutim, jedna fotografija u nizu posebno se istaknula i izazvala znatiželju. Na četvrtoj slici Nives pozira nasmijana, pod ruku s nepoznatim muškarcem odjevenim u žuti sako. No, nije on privukao najviše pažnje, već neobičan predmet koji drži u rukama, veliku, praznu crnu teglu za cvijeće. Ovaj bizaran detalj ostao je neobjašnjen, potaknuvši nagađanja i pitanja među njezinim obožavateljima o kome se radi i što tegla simbolizira.

Reakcije na objavu bile su, kao i obično, eksplozivne. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova, a komentari su se nizali. Pratitelji su je obasuli komplimentima i emotikonima vatre, hvaleći njezin izgled. "Prelijepa si, hajde idemo na piće?", glasio je jedan od komentara, dok su drugi jednostavno poručivali: "Nives No1" i "Ideš beba".