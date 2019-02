Ukrao show: glazbenik na crveni tepih došao u haljini i smokingu!

Ovogodišnji crveni tepih nagrade Oscara prošao je u znaku pjevača i glumca Billyja Portera, koji je na dodjelu došao u crnoj haljini Christiana Sorana, preko koje je obukao smoking.

Na dodjelu je stigao u pratnji supruga Adama Smitha, koji je pak stigao u klasičnom crnom smokingu. Bill je bio i jedan od voditelja koji na crvenom tepihu dočekuje goste, a lani smo ga imali prilike gledati u seriji "Pose".

Naravno, već su počele i prve usporedbe, pa je jedan korisnik Twittera napisao kako ga Porter podsjeća na Ursulu iz "Male princeze".

#BillyPorter coming to the #Oscars looking like Ursula from The Little Mermaid pic.twitter.com/MwE6w40uaq