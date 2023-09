Ukrajinka s hrvatskom adresom i inspirativnom pričom: 'Ostala sam bez svega, tu su me lijepo primili'

Samo dva dana dijeli nas od prve epizode jubilarne desete sezone Supertalenta koju će otvoriti nastupi devetero fantastičnih kandidata. Među njima će se žiriju predstaviti karizmatična i simpatična Ukrajinka s hrvatskom adresom Nelia Lois koja je u Kijevu završila cirkusku akademiju. Dok je putovala po svijetu i priključivala se raznim družinama najduže je boravila u Kini i Turskoj, no put ju je ipak odveo u Hrvatsku nakon što je njezina majka, kazališna glumica, ovdje pronašla ljubav. Kada je tek doselila u Hrvatsku živjela je u malom selu gdje je radila u vinogradu i brinula se o životinjama, no zbog ljubavi prema gradskom životu preselila se u Zagreb i vratila svojoj omiljenoj zanimaciji – cirkusu.

"Odmalena sam trenirala nešto i bila sam hiperaktivno dijete, pa me baka svugdje gurala. Bavila sam se džudom i onda shvatila da je to više muški sport, a ja sam ipak dama, pa sam odlučila da ću se baviti cirkusom“, govori Nelia i dodaje da se u Hrvatskoj u protekle tri godine odlično snašla. „Hrvatska me jako dobro primila. U jednom periodu sam ostala bez stana, posla i novaca, a u mojoj državi je krenuo rat“, otkriva Nelia kojoj je preseljenje u Zagreb donijelo brojna poznanstva, a pronašla je i ljubav.

"U Ukrajini su mi ostali brat, koji se dobrovoljno pridružio vojsci, i baka koja me odgojila. Ne bojim se i ne skrivam svoje emocije, ali ne želim sa sobom nositi neke tužne privatne priče. Kad god se osjećam tužno, odem u dvoranu i treniram“, zaključuje Nelia koja će žiri već na predstavljanju osvojiti pozitivnom energijom, a hoće li jednako oduševljeni biti i njezinim nastupom tek ćemo vidjeti.

Među kandidatima u prvoj epizodi naći će se i 23-godišnja studentica medicine Maria Ćuro. „Rođena sam i odrasla u Italiji, a dolazim na Supertalent jer želim podijeliti svoj glas s Hrvatskom koju obožavam i mogu reći da sam počela pjevati uz naše pjesme“. Osim svog talenta, Maria će s gledateljima Supertalenta podijeliti i svoju dirljivu životnu priču i otkriti kako ju je nesretan događaj u djetinjstvu potaknuo da upiše medicinu i pomaže drugima. „Kad sam imala dvije godine provodila sam dosta vremena u bolnici, imala sam puno operacija, više ni ne znam koji im je broj. Mogu reći da je čudo što sam živa, a svaki put kada bih ušla u bolnicu za mene bi taj miris bio kao miris kuće. To me potaknulo da upišem medicinu, a ono što su prije drugi pružali meni, ja želim dijeliti drugima“, otkriva Maria koja jednaku ljubav gaji i prema pjevanju. Kada će je žiri upitati što joj je draže, pjevanje ili medicina, Maria će odgovoriti: „Još jedan razlog zašto sam ovdje je da pomognem životu da odluči za mene“. Kako će žiri reagirati na njezin nastup i životnu priču koja nikoga neće ostaviti bez emocija ne propustite pogledati u nedjelju u 20.15 na Novoj TV!

