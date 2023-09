Maja Šuput za rođendan dobila pravo iznenađenje, a Grubnić joj posvetio emotivnu objavu

Pjevačica Maja Šuput danas slavi svoj 44. rođendan, a u dan je ušla, naravno, novom gažom. No, ova je bila malo posebnija i Maja će ju zasigurno dugo pamtiti. Naime, usred koncerta na binu su joj izašli s tortom za rođendan na kojoj je bila figurica Maje i prskalica.

Glazbenica se itekako iznenadila, a pozitivno ju je iznenadio i poklon koji ju je dočekao kući.

Foto: Screenshot

Njezin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić poklonio joj je Dolce & Gabbana crne sandale na petu okružene crvenim ružama. A u emotivnoj posveti na Instagramu objavio je i nekoliko zajedničkih fotografija uz koje je napisao:

''Sretan rođendan moja sestro do kraja života... Volim te takvu kakva jesi i ne bih mogao zamisliti život bez tebe. Ako te itko poznaje poput mene, zna koliko si nevjerojatna, ljubazna, odana osoba puna ljubavi i koliko bi svatko sanjao da te ima u svom životu. Mi smo srodne duše. Tako sam sretan što te imam uz sebe. Puno te volim, poštujem te, cijenim sve što jesi. Želim ti zahvaliti što si me odabrala da budem tvoj najbolji prijatelj. Što si mi dopustila da budem dio tvog života. Hvala ti što mi vjeruješ u svemu što radiš. Hvala ti što me držiš za ruku dok zajedno prolazimo kroz život. Privilegija je i čast imati ovakvo prijateljstvo i cijenim godine koje smo proveli zajedno. Neki ljudi uđu u naše živote i učine ga boljim, učine glazbu glasnijom, dane svjetlijima, a sreću dužom - hvala ti na tome... Hvala ti što me nikad nisi osuđivala kad sam pogriješio, za sav naš smijeh, za neprospavane noći zabave i zato što ste uvijek tu. Uvijek ćeš biti moja osoba, u dobru i zlu, do kraja... Svi te slavimo danas i svaki dan! Neka tvoje samopouzdanje i dalje blista i nikada ne budi nitko osim sebe. Savršena si u svakom pogledu. Volim te moja slatka sestro, anđele!''.

Foto: Screenshot

''Dakle, ovakva posveta zaslužuje i prijevod i drugo čitanje. Hvala ti na svakoj riječi i svakom osjećaju. Volim teee i veselim se još jednoj našoj godini'', napisala mu je Maja u komentarima.

Inače, ona je na svom profilu pozirala u zlatnoj haljini s prorezima, a na dlanu je držala malu čokoladnu tortu sa zlatnom svjećicom.

''Ouuyeaa It's MY B day! Svoje mega želje i pozdrave napišite ispod slike jer legitimno želim danas uživati u lijepim željama i vašoj ljubavi'', napisala je samouvjereno slavljenica.

Podsjetimo, Maja je gostovala u srijedu na radiju Happy FM gdje je pričala o poslovnim planovima te o privatnom životu. Prije dvadesetak dana na nastupu u Dubrovniku slomila je nožni prst, ali to je nije spriječilo da odradi sve dogovorene gaže, nikome nije ni rekla, osim Marku Grubniću koji je za iduće nastupe birao duge haljine i ravne cipele. Okružena je, kaže, pravim ljudima – svatko od njih je najbolji u svome poslu i ona se u njega ne miješa.

- Rijetko se dogodilo u 20 godina da sam rekla Marku Grubniću da mi se nešto ne sviđa. On vrlo rijetko i omane, no obučem ja iako mi se i ne sviđa. Ja bih došla jednobojna ili dvobojna jer sam privatno vrlo klasična i dosadna. Zato na sceni volim šokirati, jer bi mi bila uvreda da prođem nezamijećeno. To ne volim, nego neka bude čudno, izazove reakciju, a ne da moje pojavljivanje prođe nezamijećeno – to je onda gubljenje vremena, a vremena nemam. Ne bih naravno htjela nikoga uvrijediti, ali kada idem do dućana neprepoznatljiva sam i pitaju me jel’ hoćete i ove boce, našalila se Maja i dodala:

- Privatno se ni ne češljam, mislim perem se, moj muž je rekao da doma izgledam kao opanak, častimo se doma i moramo se smijati, ali je zato ponosan kako izgledam navečer - po danu folklor po noći Dior…

