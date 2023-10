U ‘Superstar‘ stiže peterostruka prvakinja u motocrossu, a zbog nje su se čak mijenjala i pravila

Glazbeno putovanje natjecatelja RTL-ova glazbenog megaspektakla 'Superstar' se nastavlja, a već sutra od 20.15 sati u novoj audicijskoj emisiji svoj će glas pustiti i megatalentirana Mia Ribić, zbog koje su se u motocrossu mijenjala čak i pravila, a redovito pobjeđuje svoje muške kolege.

Ova 18-godišnja djevojka iz Velike Kladuše već je sada peterostruka prvakinja Hrvatske, i to u muškoj konkurenciji, iza nje su odvožene utrke svjetskog i europskog prvenstva, a sve je počelo u ranom djetinjstvu. ''Ljubav prema motocrossu sam naslijedila od svog tate. On me uveo u taj svijet prije 14 godina jer je također bio vozač. Kad sam prvi put sjela na motor imala sam četiri godine, nisam još znala ni bicikl voziti'', prisjeća se.

Sa samo pet godina Mia je počela pobjeđivati dečke koji su bili duplo stariji od nje, a o koliko je velikom talentu riječ vrlo je brzo shvatio i Savez koji je zbog nje čak mijenjao i svoj pravilnik!

''Pravilo je bilo da djeca mogu početi voziti utrke prvenstva Hrvatske s navršenih šest godina. S obzirom na to da sam već s pet godina bila veoma brza i uspješna, pravilnik je promijenjen te sad djeca s navršenih pet godina imaju pravo nastupiti na utrci Hrvatskog prvenstva.''

Među svojim najvećim sportskim uspjesima, osim osvojenih državnih prvenstava, Mia ističe treće mjesto na Europskom prvenstvu u Francuskoj te prve osvojene bodove na Svjetskom prvenstvu sa samo 16 godina.

Foto: Promo

''Za mene je najveći uspjeh to što imam čast biti uzor mnogim novim mladim vozačicama'', s ponosom kaže Mia koja se u Hrvatskoj natječe u muškoj konkurenciji kako bi bolje napredovala, a na utrkama europskog i svjetskog prvenstva utrkuje se sa ženama.

''Dečkima definitivno nije svejedno kad ih pobijedim, ali jednostavno se nauče nositi s time jer im nema druge. Više puta sam osjetila neku ljubomoru s njihove strane, što meni teško pada jer izvan staze mi nisu samo konkurenti već ih gledam i kao prijatelje'', ističe.

''Dok vozim, uživam. Imam neku slobodu i kreativu koju mogu izbaciti u svom stilu vožnje'', dodaje Mia koju na Instagramu prati gotovo 100 tisuća ljudi, a ondje redovito dijeli sadržaj sa svojih utrka.

Mia je učenica zagrebačke Sportske gimnazije, a usklađivanje brojnih obaveza, kaže, ponekad zna biti teško: ''Nije uvijek lako biti dobar đak i sportaš u isto vrijeme. Dosta je izazovno jer sam često odsutna s nastave zbog sportskih događaja, ali dobrom voljom se sve može uskladiti. Važno je pronaći balans i odlučiti što je u određenom trenutku bitnije''.

A nakon brojnih sportskih uspjeha koje već sada ima iza sebe, Mia je konačno odlučila pokazati i glazbeni talent jer, kako ističe, glazba jednostavno u njoj živi.

''Pjevam od malih nogu, ali ne profesionalno. Mikrofon sam prvi put uzela u ruke na prvoj audiciji Superstara tako da nemam apsolutno nikakvog prijašnjeg iskustva. Slučajno sam vidjela reklamu za prijavu i pomislila kako je možda vrijeme da se uključim u neki glazbeni show'', ističe.

VEZANI ČLANCI:

Mia smatra kako bi novi hrvatski superstar trebala biti samouvjerena osoba, simpatična, puna ljubavi, iskrena, dobronamjerna i otvorenog uma, a jako se veseli komentarima na svoj nastup.

''Iskreno, jednako cijenim komentare i mišljenja svih članova žirija. Smatram da svako od njih vidi drugačiji segment u kandidatu, a da zajedno mogu vidjeti cijelu sliku'', kaže ova djevojka kojoj je najveći glazbeni uzor pop zvijezda Shawn Mendes.

A kako su sport i glazba dvije velike Mijine ljubavi, bit će zanimljivo vidjeti kamo će je odvesti budućnost. No što ona priželjkuje?

''Moja najveća neostvarena glazbena želja je stati na pozornicu i slušati publiku kako pjeva tekst pjesme koji sam ja napisala. A što se tiče motocrossa, neostvareni san mi je biti u top 5 vozačica svijeta''.

Kako će se Mia snaći u glazbenom izazovu, hoće li oduševiti žiri glasom jednako kao svojim sportskim uspjesima, gledatelji će doznati već sutra od 20.15 sati na RTL-u, u novoj audicijskoj emisiji 'Superstara'.

VIDEO Anđa Marić otkrila da je imala 19 godina mlađeg ljubavnika