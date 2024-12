U prvoj polufinalnoj epizodi 'Supertalenta' Matija Petrić, Tamia Šeme i Step n' Jazz briljirali i osigurali svoje mjesto u finalu

Prvu polufinalnu večer otvorili su članovi plesne skupine Step n’ Jazz iz Dubrovnika i odmah postavili ljestvicu visoko. Svojim energičnim nastupom uz pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' Baby Lasagne oduševili su publiku i žiri, podsjetivši sve zašto su upravo oni osvojili Martinin zlatni gumb. Njihova izvedba, koja je kombinirala step i elemente narodnih plesova, prštala je kreativnošću, brzinom i preciznošću, a publiku u studiju podigla je na noge. Žiri nije skrivao svoje oduševljenje, a Maja ih je pohvalila poručivši: „Ja sam se ustala jer su oni to zaslužili.

Tako dobar izbor pjesme, tako ste to pogodili, vaše ludilo, veselje, energija... sve dobro izlazi iz vas. Kao da niste normalne osobe, radite sve puta petsto. Ovo je moj najdraži zlatni gumb, a Baby Lasagna bi vas trebao odvesti bar za jedan nastup van Hrvatske, da cijeli svijet vidi što radite.” Davor je bio jednako impresioniran: „Jako teška situacija za mene jer ste Martinin zlatni gumb, a odlični ste. Baš nezgodno, ali probat ću biti profesionalan. Step uvijek donese dobru energiju i super ste pjesmu odabrali, a pogotovo je bilo fora što ste se na početku igrali s elementima kola, odnosno narodnih plesova”, a Martina je, vidno emotivna, zaključila:

„Preponosna sam, presretna, prezahvalna... Nadam se da su ljudi pred malim ekranima osjetili tu sirovu snagu i umjetnost koju Step n’ Jazz iz Dubrovnika nosi. Koreografija nije nešto što svatko može, ovo je ozbiljna vještina i disciplina, a vi ste to fantastično izveli.”

Prolaz u finale izborila je i Slovenka Tamia Šeme, dobitnica zajedničkog zlatnog gumba cijelog žirija. Unatoč nevjerojatnom talentu, Tamia skromno ističe kako trenutno nema ambicije izvan granica Slovenije jer su njezina obitelj i srce tamo. No, njezina izvedba, koju je žiri pratio s punom pozornosti, dokazala je da bi lako mogla osvojiti i najveću svjetsku pozornicu. „Zadnji put smo ti svi dali zlatni gumb jer si napravila nešto što do sada nismo vidjeli, ali ovo danas bilo je deset stepenica iznad! Ne znam gdje izvlačiš figure, hrabrost i taj nevjerojatni želudac. Meni je bilo zlo samo gledajući te prvih deset sekundi dok si se okrenula, a ti si se nastavila vrtjeti i vrtjeti. Pitala sam može li se opet lupiti zlatni gumb jer si već u plusu kod mene”, poručila je Maja, a Fabijan je s oduševljenjem dodao: „Imala si me već na onom skoku iz koluta na pod – taj ninja-like moment bio je nevjerojatan.”

Mjesto u finalu osigurao je i simpatični Matija Petrić koji je postao viralna senzacija nakon što je od Fabijana na audiciji dobio zlatni gumb. Matija, mladić skromnog stava i velike treme, priznao je da ponekad sumnja u svoje sposobnosti, no unatoč tome pokazao je da je bez sumnje zaslužio prolazak među najbolje. Izveo je pjesmu 'Tajna najveća' Miroslava Škore i Marte Nikolin za koju je od žirija dobio brojne pohvale, a Fabijan, koji mu je i dodijelio zlatni gumb, s ponosom je rekao: „Puno sam čuo o tebi po ulicama i po gradovima otkad si bio na televiziji i drago mi je da sam čuo jer tvoj glas se zaista treba čuti. Stvarno pjevaš nevjerojatno, jedva čekam čuti ponovno nešto što ćeš pjevati!” Njegov nastup posebno se svidio Maji, koja je zaključila da bi se ona i Matija odlično slagali na pozornici. „Došlo mi je da ti se pridružim gore na pozornici. Nas dvoje bismo baš to rasturili! Htjela sam ti se osobno ponuditi da pjevam s tobom, možda nekom drugom prilikom, ali samo sam ti htjela reći da mi je to bila želja. Super izbor pjesme – opet smo vidjeli svu veličinu tvog vokala”, poručila je Maja, a Matija je svojom izvedbom ponovno pokazao ne samo zapanjujuće vokalne sposobnosti već i skromnost i srčanost koja osvaja publiku.

Foto: Nova TV

U prvoj polufinalnoj emisiji nastupio je i mladi Splićanin Paško Bradarić Šlujo koji je za svoj nastup odabrao pjesmu Vice Vukova 'Pismo ćali'. Martina je prepoznala emocije u njegovoj izvedbi zbog čega je zaključila: „Ja ne bih htjela biti taj ćale u publici jer ne znam kako bih izdržala bez suza. Fascinira me kako stoički prolaziš kroz period života koji jednom pjevaču nije lak. Tvoj glas se još formira, a unatoč toj neizvjesnosti i odgovornosti polufinalne večeri, izveo si nastup s nevjerojatnom hrabrošću. Naklon do poda za to“. Još jedan glazbenik, Filip Rušin, energični mladić koji živi život punim plućima, uspio je raspametiti žiri fantastičnom izvedbom pjesme 'Prikaze', dodajući svojem nastupu karakteristične beatbox elemente. „Kako je dobar“, komentirali su članovi žirija tijekom njegovog nastupa, a Fabijan je posebno istaknuo Filipovu originalnost poručivši: „Moram ti biti iskren, ne mogu reći da sam bio skeptičan, ali bilo mi je teško zamisliti što ćeš napraviti nakon svog prvog nastupa i koliko to može ići dalje. Nevjerojatno je da si s ovim ozbiljnim zvučnim storytellingom došao do jednog od naših najvećih klasika ikad. Nevjerojatno mi je kako si spojio ludu umjetnost s nečim toliko kul i pritom pokazao svoju vještinu, koja je, iskreno, puno bolja nego prošli put. Nisam mogao ništa drugo nego ti se ustati i zapljeskati.” Maja je dodala: „Baš si razbio emisiju i malo napravio pomutnju i košmar. Nisam ti se nadala – u pozitivnom smislu, malo si mi pomutio planove. Nastup je bio spektakularan.“

Na sceni su zablistali i energični članovi plesne skupine Megablast iz Dubrave, koji su se zaljubili u breakdance zahvaljujući predanom treneru Ivanu Novogradecu. Inspiraciju za prijavu na Supertalent dobili su gledajući upravo njegov prošlogodišnji nastup na Supertalentu, a kažu da im je Ivan puno više od trenera – on je njihov prijatelj i oslonac s kojim mogu razgovarati o svemu. Nakon energičnog i emotivnog nastupa, žiri je bio pun pohvala, a Martina je istaknula: „Baš ste zločesti, točno znate na što sam slaba! Hvala vam na prilici da malo svoje roditeljske odluke preispitam nakon vašeg večerašnjeg nastupa. I dalje osjećam tu neku vašu slogu i tog genijalnog trenera. Zbilja mislim da radi sjajan posao i uspijeva unijeti malo balansa u ovom našem užurbanom životu, odrađujući stvari koje bismo možda i mi roditelji trebali. Hvala treneru i hvala vama na poruci večeras.”

Jedan od neobičnijih nastupa priredio je Majin zlatni gumb – Japanac Ichikawa Munehiro, koji se hrvatskoj publici na audiciji predstavio specifičnim talentom ispuštanja vjetrova. Za polufinale je priredio grandioznu točku, a u svom nastupu demonstrirao je zvukove poput lajanja psa, kreketanja patke, pa čak i škripanja vrata. Na iznenađenje svih, u posljednjem dijelu nastupa na pozornici mu se pridružila i Maja koja je, vidno zabavljena, rekla: „Ja sam se toliko nasmijala da me sve boli!” Martina je, s druge strane, izrazila svoje neslaganje: „Ovo je emisija profila takvog kakvog je i apsolutno su sve drugačije vještine jednako dobrodošle kao i uobičajene vještine. No, mene više frapira činjenica da se u današnje doba za sve može pronaći nekakav argument i opravdanje. Ja ne pronalazim opravdanje, ne pronalazim argumente da bih tome dala svoju privolu. Iz tog razloga, evo, ono što se rijetko u polufinalnim emisijama dešava – crveni X.” Ichikawin nastup ostavio je podijeljene reakcije među članovima žirija, no jedno je sigurno – njegova originalnost i hrabrost nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Foto: Nova TV

Pjevačica Nina Kosovel za polufinale je pripremila pjesmu 'Moja posljednja i prva ljubavi' Tereze Kesovije uz moderniji aranžman, a Martina je njezin nastup komentirala s puno emocija: „Sjećam se, Nina, od zadnji put koliko su zapravo kolege bili u određenom segmentu malo distancirani, jer kao – super ti pjevaš, ali nešto im je nedostajalo. A ja sam se od prvog trenutka prezaljubila u tvoj vokal“. Davor se na Ninin nastup osvrnuo kratkim, ali jasnim zaključkom: „Toplo, dirljivo i moćno – s tim da je moćno s tvrdim ‘č’.“

Plesačica na šipci Klara Boroš koju je Davor na audiciji nazvao „vatrenim pekmezom“, u polufinalu je donijela eksploziju energije kojom je plijenila pažnju žirija. Ovoga puta, Davor je zaključio: „Ako sam bio loš u komentaru na audicijama, slobodno me možeš špotati jer ovo je bilo jako, jako dobro. Ono što bih posebno naglasio je jednostavnost s kojom si izvela sve elemente. To znači da je tehnički bilo jako dobro. Također mi se jako sviđa tvoj fokus. U nekoliko navrata imala si baš onaj profesionalni fokus. Bravo!“

Polufinalnu večer fenomenalnim i emotivnim nastupom zatvorili su otac i tri sina iz obiteljskog Agape. Darko, Jakov, Matija i Andrija pripremili su posebnu izvedbu duhovne pjesme koja je uzburkala emocije žirija, a kod Martine i Maje izazvala suze. „Ja volim kad vi pjevate i znam kako vi pjevate. Višeglasje je posebna vještina koju strahovito cijenim. U zadnjem nastupu ste donijeli nevjerojatnu radost, a danas ste donijeli jednu predivnu tugu, ako mogu to tako reći. Ne mislim da je tuga nužno nešto negativno, tuga može biti lijepa, tuga koja se odnosi na sjećanja, na prolazno vrijeme. Te slike su me dirnule, u najljepšem mogućem smislu i mislim da bismo se svi trebali prisjetiti koliko je obitelj važna. Vi ste me potresli na najljepši mogući način, učinili ste me tužnom na najljepši mogući način, ali i sretnom što sam mogla svjedočiti vašem nastupu”, poručila je Martina. Prva polufinalna epizoda donijela je nevjerojatne izvedbe i uzbudljive trenutke te iznjedrila imena prvih troje finalista, a tko će im se pridružiti u finalu, doznat ćemo već iduće nedjelje u isto vrijeme na Novoj TV!

