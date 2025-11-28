Naš glazbenik šokirao: 'U 7 sati prestao sam disati 116 puta, imao sam glavobolje, vrtoglavice'

Domaći pjevač Alen Đuras, koji je široj javnosti postao poznat nakon sudjelovanja u drugoj sezoni popularnog showa The Voice Hrvatska, nedavno je podijelio zabrinjavajuće detalje o svom zdravstvenom stanju koje je godinama ignorirao. Iako su ga gledatelji upamtili po sjajnom glasu i dolasku do finala gdje je osvojio treće mjesto, iza svjetla reflektora odvijala se prava drama povezana s poremećajem spavanja. Đuras je otkrio da pati od teškog oblika apneje u snu, a podaci koje je dobio nakon liječničkih pretraga bili su šokantni za mladog glazbenika. Naime, uređaj za praćenje sna zabilježio je da je tijekom samo sedam sati spavanja prestao disati nevjerojatnih 116 puta, otkrio je za portal krenizdravo.hr. To u prijevodu znači da je glazbenik prestajao disati otprilike svake četiri minute, a ti prekidi trajali su po pola minute, što predstavlja ozbiljno opterećenje za organizam.

Simptomi ovog stanja nisu nastali preko noći, već su se nakupljali gotovo čitavo desetljeće, no pjevač isprva nije povezivao sve znakove. - Konstantno sam bio umoran, imao sam glavobolje, vrtoglavice, manjak energije tijekom dana, a posljedično i visoki krvni tlak. Rekao sam svojoj doktorici da sam konstantno umoran i, koliko god spavao, i dalje bih bio umoran. Doktorica je posumnjala na apneju i uputila me na polisomnografiju. Polisomnografiju sam odradio doma jer su mi doktori rekli da će dobiti najbolje rezultate ako spavam u poznatom okruženju - prisjetio se puta do spoznaje Đuras.

Nakon nekoliko tjedana čekanja, stigli su nalazi koji su potvrdili sumnje liječnika i precizno otkrili fiziološke uzroke njegovih tegoba. Snimka nosa pokazala je da Đuras ima devijaciju septuma koja mu značajno otežava disanje i tijekom dana i tijekom noći, no to nije bio jedini problem. Otkriveno je i spušteno nepce, što je vjerojatno glavni uzročnik teškog oblika apneje s kojim se borio. Srećom, moderna medicina i napredak tehnologije ponudili su rješenje za njegove probleme. Zahvaljujući korištenju određenih uređaja koji pomažu pri disanju tijekom sna, Alen danas napokon spava cijele noći bez prekida. Osim što se on osjeća odmornije i zdravije, mirniji san sada ima i njegova supruga koja više ne mora brinuti zbog njegovih zastoja u disanju.

Naime, osim pobjede nad zdravstvenim izazovima, Alenu su se u posljednje vrijeme dogodile i predivne životne promjene na privatnom planu. Emisija je bila velika odskočna daska nakon koje se preselio iz Trogira u Zagreb kako bi nastavio glazbeni put. Sreću je pronašao s Anom-Klaudijom Štilinović, inženjerkom agronomije i Loto djevojkom koju je upoznao na hodnicima HRT-a. Njihova ljubavna priča okrunjena je vjenčanjem u lipnju ove godine u jednom resortu nedaleko od Zagreba. Mladenka je blistala u jednostavnoj bijeloj vjenčanici otvorenih leđa, dok je Alen bio elegantan u crnom odijelu. Na svadbenom slavlju zapjevao je i popularni Matija Cvek, koji je ujedno bio i Alenov vjenčani kum.