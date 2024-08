Preminuo novinar i urednik HRT-a u 54. godini života: 'Bio je sjajan kolega i prijatelj'

carrie preston

Američka glumica dala ekskluzivan intervju za IN magazin: 'Moj ormar je poput eksplozije cirkusa'

Američka glumica i producentica Carrie Preston mnogima je poznata po ulozi u seriji True Blood, nakon čega se u liku Elsbeth Tascioni krenula pojavljivati u epizodnim ulogama serija The good wife i The good fight, da bi danas dobila svoj vlastiti spin off.