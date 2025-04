Sa samo 27 godina umrla mlada manekenka hrvatskih korijena, od nje se oprostila i slavna Donatella Versace

Lucy Markovic, australska manekenka hrvatskih korjena i bivša natjecateljica u emisiji "Australia’s Next Top Model", preminula je u 27. godini života. Bolovala je od arteriovenske malformacije (AVM) mozga, rijetkog zdravstvenog stanja koje uzrokuje poremećaje u protoku krvi u mozgu. Nakon hitne operacije ranije ovoga tjedna, pala je u komu i preminula. Vijest o njezinoj smrti objavio je njezin partner putem Instagrama, zamolivši javnost za privatnost u teškim trenucima.

Lucy je postala poznata već s 17 godina, kada je bila prva pratilja u devetoj sezoni showa "Australia’s Next Top Model". Rođena je u Australiji, ali se ponosila svojim hrvatskim korijenima i često na društvenim mrežama isticala da je Hrvatica. Debitirala je za Versace 2022. godine, nakon čega je hodala za modne kuće kao što su Givenchy, Victoria Beckham, Giorgio Armani i Bally. Njezina pojava krasila je stranice modnih magazina poput Vogue Singapore, Vogue Korea, Schön! i To Be Magazine, piše australski Elle.

U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu, Lucy je podijelila da će 2. travnja ići na operaciju mozga, istaknuvši da je ispunjena nizom emocija — od straha do zahvalnosti, te da je spremna za "novo poglavlje života". Njezina agencija Elite Model Management iz New Yorka uputila je dirljivu poruku, istaknuvši njezin smisao za humor, toplinu i eleganciju koju je unosila u svoj rad. Opisana je kao osoba koja je svojim osmijehom mogla osvijetliti prostoriju i koja je ostavila snažan dojam na sve koji su je poznavali.

Posebno dirljiv oproštaj stigao je od Donatelle Versace, koja je Lucy pružila prvu veliku priliku na svjetskoj pisti. Na svom Instagramu napisala je: „Tako mi je žao čuti vijest o Lucy Markovic. Počivaj u miru, predivna djevojko.“