Svjetska premijera filma Virus patološke dobrote 19. kolovoza na Sarajevo Film Festivalu

Dugometražni igrani film Virus patološke dobrote, redatelja Predraga Ličine i producenta Đorđa Vranješa, imat će svjetsku premijeru 19. kolovoza u sklopu Open Air programa na 32. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava od 14. do 21. kolovoza. „Baš sam sretan i zadovoljan da će moj Virus patološke dobrote snimljen u srpsko-hrvatskoj koprodukciji imati svjetsku premijeru baš u Sarajevu, jer tamošnja ekipa zna kako je najbolja šala ona na vlastiti račun,“ rekao je autor pomaknute crne komedije Predrag Ličina.

Radnja filma Virus patološke dobrote zbiva se 1983. u Zagrebu. Usred snježne noći u stan Zorke Vasiljević upada goli muškarac koji tvrdi da je stigao iz budućnosti, točnije 2031. godine, kako bi spriječio pandemiju Virusa patološke dobrote koja prijeti čovječanstvu. Zorka vjeruje da je riječ o prevarantu, no njegova se predviđanja tijekom večeri počinju ostvarivati...

Riječ je o prvoj regionalnoj satiričnoj SF crnoj komediji o putovanju kroz vrijeme, koja parodira pojavnostima u našoj sadašnjosti, događajima iz bliže prošlosti i svijetom budućnosti u kojem bi dobrota mogla biti najopasniji virus.

Scenarij filma napisao je redatelj Predrag Ličina prema vlastitoj istoimenoj priči iz zbirke Bljuzga u sumrak (Jesenski i Turk, 2022.).

Glumačku ekipu predvode Hristina Popović (Zorka Vasiljević) i Nikola Đuričko (Luka Radivojević), a čine ju Gordan Kičić (Zigi Vasiljević), Tihana Lazović Trifunović (milicajka Sutjeska), Goran Bogdan (milicajac Bogdan) i Rade Šerbedžija (Slobodan Novak).

Producent filma je Đorđe Vranješ, koproducentica je Vanja Sremac, a pridruženi producent Aleš Pavlin. Film je nastao u produkciji Stiglitz Productions (Srbija) i Terminal 3 (Hrvatska). Direktori fotografije Virusa patološke dobrote su Saša Petković i Dragan Radetić, montažerka Vanja Kovačević, dizajneri zvuka Igor Suzić i Zoran Maksimović, a skladatelji su Jura Ferina i Pavao Miholjević.



Kinodistribucija ove srpsko-hrvatske koprodukcije očekuje se u studenom u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Film je snimljen u Pančevu u tri snimajuća tjedna.