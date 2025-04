Tragedija u obitelji poznate influencerice: 'Naša slatka djevojčica otišla je k Isusu'

Lifestyle influencerica Lauren Cummings Johnson i njezin suprug Wilson Johnson prolaze kroz najteže trenutke nakon tragičnog gubitka svoje devetomjesečne kćeri, Lily Ann. Par je tužnu vijest podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, izazvavši val suosjećanja i podrške. "Naša slatka Lily Ann otišla je k Isusu u nedjelju, 6. travnja", napisali su Lauren i Wilson u zajedničkoj objavi na Instagramu, uz fotografije na kojima grle svoju djevojčicu. "Bila je stara točno 9 mjeseci, 9 mjeseci našeg predivnog čuda, 9 mjeseci ljubavi, radosti i sunca u našem domu i srcima."

Par je u emotivnoj poruci izrazio duboku vjeru, unatoč neizmjernoj boli. "Neizmjerno smo zahvalni na obećanju Raja i nadi koju imamo u našem Nebeskom Ocu. Njegovi su putevi viši i bolji od naših, čak i kad ih ne razumijemo. Blagoslivljao nas je svakog dana proteklih 9 mjeseci i nikada nećemo biti isti", dodali su. Objava, podijeljena s Laureninih gotovo 50.000 pratitelja, popraćena je pjesmom "Come Jesus Come" pjevačice CeCe Winans, dodatno naglašavajući njihovu duhovnost u ovom teškom razdoblju.

Iako roditelji nisu otkrili točan uzrok smrti svoje kćeri, Lauren je ranije podijelila s pratiteljima da je Lily Ann nedugo nakon rođenja dijagnosticirana Citrulinemija tipa 1 (CTLN1). Radi se o rijetkom genetskom poremećaju uzrokovanom nedostatkom enzima, što dovodi do nakupljanja amonijaka u tijelu, kako navodi Nacionalna organizacija za rijetke poremećaje (NORD).

Lily Ann rođena je 6. srpnja 2024. godine u Nashvilleu, Tennessee. Kako je Lauren otkrila u kolovozu 2024., samo osam sati nakon otpuštanja iz bolnice nakon rođenja, djevojčica je primljena na pedijatrijsku intenzivnu njegu. Zbog svog stanja, malena je većinu svog kratkog života provela na hospicijskoj njezi kod kuće. U veljači ove godine, Lauren je pojasnila da Lily Ann "ne može razgraditi proteine" jer joj "nedostaje ključni enzim u ciklusu uree".

Unatoč teškoj dijagnozi, Lauren je redovito dijelila trenutke iz života svoje kćeri, uključujući proslavu prvog Valentinova i nicanje prvog zubića, donoseći radost svojim pratiteljima koji su pratili njihovu borbu. Lauren Cummings Johnson je lifestyle influencerica iz Nashvillea, Tennessee. Poznata je po dijeljenju trenutaka iz svog obiteljskog života i tema vezanih uz životni stil. Rođendan slavi 21. listopada, a 2023. godine suprug Wilson joj je putem Instagrama čestitao 31. rođendan. Par se vjenčao 11. ožujka 2022. godine. Nakon smrti kćeri, Lauren je na Instagram Storyju priznala koliko joj je teško nastaviti s objavama na društvenim mrežama.

