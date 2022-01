Tončica Čeljuska ne skriva oduševljenje: Ljubav na prvi pogled i odbrojavanje do ponovnog susreta

Voditeljica i urednica emisije "U svom filmu" Tončica Čeljuska od zime je na nekoliko dana pobjegla u Kostariku - državu u Srednjoj Americi koja na zapadu izlazi na Tihi ocean, a na istoku na Karipsko more čiji se stanovnici već nekoliko godina za redom proglašavaju najsretnijim stanovnicima u Latinskoj Americi. Oduševljenje prirodom ove države sa svojim pratiteljima na Instagramu je podijelila i Tončica Čeljuska.

Samo kada zalutamo , otkrivamo novo….A kad zalutaš u Kostariku, kao da si otkrio raj na zemlji. Mnogi je putnici smatraju jednom od najljepših zemalja na svijetu, a ova putnica je sigurna da to jest najljepša zemlja u kojoj je ikad bila. Ljubav na prvi pogled i odbrojavanje do ponovnog susreta. - napisala je Čeljuska uz fotografiju s ovog putovanja. Velika je zaljubljenica u putovanja i nedavno je s prijateljicama bila u Istanbulu, a prije ovog putovanja otkrila je i što je to privlačno kod putovanja.

- Ono što je čarobno u putovanju: odlazite kao jedna osoba, a vraćate se kao potpuno druga. Jer ništa nas toliko ne mijenja kao putovanje. Percepcija vam je izoštrena, jer ste u novim okolnostima. “Vaš” život je ostavljen u rodnom gradu , vi ste drugdje i pokušavate shvatiti ! Dobivate novu perspektivu , otkrivate nove ljude , ako imate sreće možda se i zaljubite…Zato kad god i u kojim god okolnostima treba putovati. Do susjednog sela, grada, države, kontinenta. Nije toliko bitno gdje, bitno je da tamo niste bili, da upoznajete nove svjetove . Putovati znači spoznati, zavoljeti, živjeti! - poručuje HRT-ovka.

