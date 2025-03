Tonči Huljić iznenadio priznanjem o nastupu Magazina na Dori: 'Vi to ne bi vjerovali'

Poznati splitski skladatelj i producent Tonči Huljić nedavno je, tijekom snimanja spota za novi singl Madre Badesse "Bila mi je sve", u razgovoru otkrio detalje koji su iznenadili mnoge pratitelje domaće glazbene scene. Najviše odjeka imala je njegova izjava o nedavno održanoj Dori i potencijalnom odlasku grupe Magazin na Euroviziju, jasno dajući do znanja da im eurovizijska pozornica ove godine nije bila u planu, bez obzira na ishod natjecanja.

Iako je grupa Magazin s pjesmom "Do Neba" slovila za jednog od glavnih favorita Dore 2024. i na kraju osvojila visoko treće mjesto, Huljić tvrdi da pobjeda i odlazak u Basel nikada nisu bili stvarna ambicija. Prema njegovim riječima, nastup na Dori poslužio je isključivo kao platforma za predstavljanje pjesme na engleskom jeziku, što bi inače bilo teško izvesti s obzirom na prepoznatljivi stil Magazina. - Kad bih vam rekao da mi nismo imali namjeru i da ne bi išli na Euroviziju ni pod koju cijenu, niti u slučaju pobjede, onda mi vi to ne bi vjerovali - izjavio je Huljić za In Magazin. Objasnio je kako je pjesma izvorno rađena za drugog izvođača te se našalio na vlastiti račun: - Zamislite da je Magazin došao i izdao pjesmu na engleskom, mislili bi, nakon ‘Sve bi seke ljubile mornare’, da nešto nije u redu sa mnom. Što evidentno nije - kazao je. Ovaj neočekivani manevar opravdao je potrebom da se pjesma predstavi u drugačijem ruhu, koristeći Doru kao idealnu priliku za takav iskorak, bez namjere da se time nužno cilja na pobjedu ili predstavljanje Hrvatske na Euroviziji.

Huljić, koji je u svojoj bogatoj karijeri čak četiri puta slavio na Dori s različitim izvođačima, bio je vrlo eksplicitan oko toga što bi se dogodilo da je Magazin kojim slučajem odnio pobjedu. - U slučaju da se i pobijedilo, ne bi se išlo! Zahvalilo bi se. Hvala lijepa, tko je bio drugi, evo neka ide - rezolutan je bio Huljić. Ovime je jasno dao do znanja da bi priliku prepustili sljedećem najbolje plasiranom izvođaču prema glasovima publike i žirija.

Osvrnuo se i na konačni rezultat, pripisujući izostanak pobjede glasovima međunarodnog žirija. - Nas je pobjede koštao strani žiri, a tko je s njima baratao, to smo čitali po novinama - dodao je, aludirajući na medijske napise koji su se bavili kontroverzama oko glasovanja. Cijelu priču oko Dore zaključio je talijanskom izrekom "tempi passati", naglašavajući da je to za njega završena priča. Potvrdio je i da pjesma "Do Neba" nije zaboravljena. - Ono što me interesiralo od te pjesme tek će se vidjeti, upravo je u procesu snimanja s drugim refrenom i s drugim izvođačem - otkrio je, čime je dodatno potkrijepio tvrdnju da je pjesma od početka imala drugačiju sudbinu u planu.

Dok priča o Dori blijedi, Huljićeva glazbena radionica radi punom parom. Devet mjeseci nakon uspješnog singla "Aj pitaj", Tonči Huljić & Madre Badessa predstavljaju novu pjesmu "Bila mi je sve". - Opet je brža pjesma, ali zato ćemo na Melodije Jadrana ići s jednom vrlo, ‘ajmo tako kazat, Pink Floyd atmosferom, Madre Badessa ala Pink Floyd... - najavljuje Huljić zaokret u zvuku za nadolazeći ljetni festival. Osim rada na domaćoj sceni, 63-godišnji Splićanin sve je više posvećen inozemnoj karijeri, posebno u domeni crossover glazbe. Priznaje da postoji izazov u povezivanju njegovog lika s djelom na svjetskoj sceni. - Ljudi znaju moje pjesme, a ne znaju mene. I sad radimo na tom brendiranju mene u svjetlu onoga što bi trebale donijeti sljedeće godine - objašnjava Huljić, optimistično gledajući na budućnost unatoč godinama.

VIDEO: Evo kakvo je znanje Marka Bošnjaka o Eurosongu, na ova pitanja nije znao odgovor