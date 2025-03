FOTO Tiger Woods ljubi bivšu suprugu Trumpovog sina! Par je ovom objavom potvrdio vezu

Slavni golfer Tiger Woods i Vanessa Trump, bivša supruga Donalda Trumpa Jr.-a, i službeno su potvrdili svoju vezu objavom na društvenim mrežama. Nakon tjedana nagađanja i ekskluzivnih izvještaja, par je podijelio dvije fotografije, uz poruku koja je raznježila mnoge.

U nedjelju navečer, Tiger Woods je na svom X profilu (bivši Twitter), koji prati 6.4 milijuna ljudi, objavio dvije fotografije s Vanessom. - Ljubav je u zraku i život je ljepši s tobom pored mene! Radujemo se našem zajedničkom putovanju kroz život - napisao je Woods. Također je zamolio za privatnost za sve one koji su im bliski. Jedna fotografija prikazuje par kako pozira zajedno, dok druga prikazuje njih dvoje kako leže u visećoj mreži, s Vanessinom rukom prebačenom preko njegovih prsa. Vanessa je također podijelila jednu od fotografija na svom Instagram Storyju. Ova objava podsjeća na 2013. godinu, kada je Woods na sličan način potvrdio vezu sa skijašicom Lindsey Vonn, želeći, kako je tada rekao, ograničiti "paparazze" i "opskurne web stranice".

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI