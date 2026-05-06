Tko je zgodna brineta koja je šokirala sve na Novoj TV ? U Srbiji je ušla u finale popularnog showa

Na Novoj TV je prošlog petka emitirana specijalna humanitarna epizoda showa "Tko to tamo pjeva", a gledatelji na društvenim mrežama najviše su komentirali atraktivni nastup brinete Kristine Krstičević, pjevačice iz Ploča koja je zavarala panliste i pokazala da odlično pjeva.

Kristina je regionalnoj publici postala poznata zahvaljujući uspješnom nastupu u popularnom glazbenom natjecanju ''Zvezde Granda''. ''Kakvu sam ulogu odigrala na početku… A onda — potpuni preokret i šok'', napisala je Kristina u opisu videa svog nastupa u kojem je otpjevala veliki hit Jelene Rozge. ''Sumnjivica teška'', odgovorio joj je voditelj Frano Ridjan. ''Svi su zinuli'', ''Varalica'', ''Razvalila si'', ''Moj naklon'', pohvalili su je ostali u komentarima.

Kristina Krstičević 38-godišnja je pjevačica iz Ploča koja se pjevanjem profesionalno bavi od svoje 18. godine. Pjeva pop, domaću i narodnu glazbu, nastupa u klubovima i dijaspori, s bendovima na svadbama i krštenjima, momačkim i djevojačkim večerima.

- Uvijek sam imala tu želju, ne konkretno doći u Zvezde Granda, već stati na tu scenu koja je uistinu grandiozna. Dosta poznatih pjevača koji se slušaju i u Hrvatskoj je ta produkcija iznjedrila. Dugo godina sam vagala tu odluku i prije tri godine sam se odvažila na taj korak. No tad mi je nažalost iznenada od teške bolesti preminuo otac. U tom periodu su mi glasnice nastradale od stresa i morala sam odustati u četvrtom krugu. Nakon svega odlučila sam pokušati opet, odnosno završiti tu priču jer sam sama sebi to dugovala, kazal je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

- Generalno treba i malo sreće u svemu tome, ali mislim da Hrvatska može puno bolje po pitanju mladih nada, pjevača i talenata. Idemo u Srbiju okušati sreću, ali moglo bi to ovdje kod nas biti puno bolje. U Hrvatskoj je uvijek fokus na istim pjevačima. Svi znamo da su Severina i Jelena Rozga top, jako ih poštujem, njihove pjesme sam najviše i pjevala u "Zvezdama Granda", ali mislim da je došlo vrijeme za neke nove izvođače koji bi mogli isplivati na javnu scenu i pokazati što mogu. Ima toliko talentiranih mladih ljudi, a ne mogu doći do izražaja. "Zvezde Granda" imaju jako velik utjecaj na cijelu glazbenu scenu. Oni malo upućeniji znaju koliko Jelena Rozga i Severina godišnje imaju koncerata u Beogradu i Srbiji, Nina Badrić isto. Preko granice se ide po hitove i pjesme. To su uglavnom Dušan Bačić i Filip Miletić koji baš surađuje sa Severinom i živi u Hrvatskoj. Neosporno je da je njihova scena dosta jaka. Ne omalovažavam našu scenu, ali da im je scena jaka jaka je. I to je bio najveći razlog zašto sam otišla tamo, dodala je Kristina.

Osim glazbene karijere, Kristina je posvećena obitelji te je majka dvojice sinova. Prvog sina rodila je s 27 godina, a drugog 2024., dok je suprug od nje mlađi osam godina. ''Kompromis je najbitnija stvar. Kad imam obaveze oko glazbe, suprug uzme djecu i izvede ih u šetnju ili na kupanje. Kad on radi svoj posao ja sam s djecom. Sve je stvar balansa i kompromisa definitivno. I većinom smo zajedno u svemu tome. Suprug mi je najveća podrška od svih, išao je sa mnom na sve nastupe u Beograd. Moja majka je također odigrala veliku ulogu u čuvanju djece, ali i svekrva, suprugova majka. Bez njih ne bih mogla ovo izrealizirati. Da živim negdi drugdi di mi nisu majka i svekrva morala bih se naplatiti dadilja i dadilja, to se onda uopće ne bi isplatilo, rekla je.