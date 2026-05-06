Tko je zgodna brineta koja je šokirala sve na Novoj TV ? U Srbiji je ušla u finale popularnog showa

Kristina Krstičević
06.05.2026.
u 22:00

Kristina Krstičević 38-godišnja je pjevačica iz Ploča koja se pjevanjem profesionalno bavi od svoje 18. godine. Pjeva pop, domaću i narodnu glazbu, nastupa u klubovima i dijaspori, s bendovima na svadbama i krštenjima, momačkim i djevojačkim večerima

Na Novoj TV je prošlog petka emitirana specijalna humanitarna epizoda showa "Tko to tamo pjeva", a gledatelji na društvenim mrežama najviše su komentirali atraktivni nastup brinete Kristine Krstičević, pjevačice iz Ploča koja je zavarala panliste i pokazala da odlično pjeva. 

Kristina je regionalnoj publici postala poznata zahvaljujući uspješnom nastupu u popularnom glazbenom natjecanju ''Zvezde Granda''. ''Kakvu sam ulogu odigrala na početku… A onda — potpuni preokret i šok'', napisala je Kristina u opisu videa svog nastupa u kojem je otpjevala veliki hit Jelene Rozge. ''Sumnjivica teška'', odgovorio joj je voditelj Frano Ridjan. ''Svi su zinuli'', ''Varalica'', ''Razvalila si'', ''Moj naklon'', pohvalili su je ostali u komentarima.

Kristina Krstičević 38-godišnja je pjevačica iz Ploča koja se pjevanjem profesionalno bavi od svoje 18. godine. Pjeva pop, domaću i narodnu glazbu, nastupa u klubovima i dijaspori, s bendovima na svadbama i krštenjima, momačkim i djevojačkim večerima.
- Uvijek sam imala tu želju, ne konkretno doći u Zvezde Granda, već stati na tu scenu koja je uistinu grandiozna. Dosta poznatih pjevača koji se slušaju i u Hrvatskoj je ta produkcija iznjedrila. Dugo godina sam vagala tu odluku i prije tri godine sam se odvažila na taj korak. No tad mi je nažalost iznenada od teške bolesti preminuo otac. U tom periodu su mi glasnice nastradale od stresa i morala sam odustati u četvrtom krugu. Nakon svega odlučila sam pokušati opet, odnosno završiti tu priču jer sam sama sebi to dugovala, kazal je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. 

- Generalno treba i malo sreće u svemu tome, ali mislim da Hrvatska može puno bolje po pitanju mladih nada, pjevača i talenata. Idemo u Srbiju okušati sreću, ali moglo bi to ovdje kod nas biti puno bolje. U Hrvatskoj je uvijek fokus na istim pjevačima. Svi znamo da su Severina i Jelena Rozga top, jako ih poštujem, njihove pjesme sam najviše i pjevala u "Zvezdama Granda", ali mislim da je došlo vrijeme za neke nove izvođače koji bi mogli isplivati na javnu scenu i pokazati što mogu. Ima toliko talentiranih mladih ljudi, a ne mogu doći do izražaja. "Zvezde Granda" imaju jako velik utjecaj na cijelu glazbenu scenu. Oni malo upućeniji znaju koliko Jelena Rozga i Severina godišnje imaju koncerata u Beogradu i Srbiji, Nina Badrić isto. Preko granice se ide po hitove i pjesme. To su uglavnom Dušan Bačić i Filip Miletić koji baš surađuje sa Severinom i živi u Hrvatskoj. Neosporno je da je njihova scena dosta jaka. Ne omalovažavam našu scenu, ali da im je scena jaka jaka je. I to je bio najveći razlog zašto sam otišla tamo, dodala je Kristina. 

Osim glazbene karijere, Kristina je posvećena obitelji te je majka dvojice sinova. Prvog sina rodila je s 27 godina, a drugog 2024., dok je suprug od nje mlađi osam godina. ''Kompromis je najbitnija stvar. Kad imam obaveze oko glazbe, suprug uzme djecu i izvede ih u šetnju ili na kupanje. Kad on radi svoj posao ja sam s djecom. Sve je stvar balansa i kompromisa definitivno. I većinom smo zajedno u svemu tome. Suprug mi je najveća podrška od svih, išao je sa mnom na sve nastupe u Beograd. Moja majka je također odigrala veliku ulogu u čuvanju djece, ali i svekrva, suprugova majka. Bez njih ne bih mogla ovo izrealizirati. Da živim negdi drugdi di mi nisu majka i svekrva morala bih se naplatiti dadilja i dadilja, to se onda uopće ne bi isplatilo, rekla je. 

showbiz zvezde granda Tko to tamo pjeva? Kristina Krstičević

NO
Normalniživot
22:23 06.05.2026.

Cajka. Pustiti je u Srbiju i zatvoriti granicu.

Pavel
Video sadržaj
NOVI SINGL

Spoj Balkana i Meksika u novoj Pavelovoj pjesmi, poslušajte 'Kauboje i indijance'

Pjesma je na dobrom putu da bude savršeni spoj balkanskog i meksičkog melosa, neki balkan mex valjda, nismo izmislili novi žanr, al svejedno nas veseli. Što se tiče teksta, razmišljao sam o tome kako je jedna od odlika starenja da ti počne nedostajati vlastita dječja nevinost i crno-bijeli pogled na svijet, ono kad bezrezervno vjeruješ u istinitost onog što ti učiteljica ili roditelji govore, kazao je Aljoša Šerić

?or?e Novkovi?, arhivske fotografije
Video sadržaj
GODIŠNJICA SMRTI

Đorđe je stvorio hrvatsku estradu, a privatno je bio rob sitnih rituala

Glazbeni vizionar koji je stajao iza više od 2500 skladbi i nevjerojatnih dvadeset milijuna prodanih ploča, bio je tiha snaga koja je oblikovala karijere najvećih imena regionalne scene. Od Miše Kovača i Nede Ukraden, preko Srebrnih krila i Zdravka Čolića, pa sve do Severine i Danijele Martinović, Novković je imao nepogrešiv osjećaj za hit, pretvarajući gotovo sve što dotakne u zlato

Remi
Video sadržaj
AUTORSKI PROJEKT

Mirela Priselac Remi predstavila prvi solo album 'Gola'

"Gola” je, kako i sam naslov sugerira, album ogoljavanja, skidanja slojeva pred publikom i suočavanja s vlastitim mislima, emocijama i ranjivostima. Nakon zbirke poezije iz 2020., Remi ovim izdanjem ide korak dalje, ulazeći dublje u osobni prostor i donoseći svoje najintimnije zapise. Album je nastajao godinama, od prvih skica koje sežu još u daleku 2020. godinu kroz razdoblja samoće, majčinstva, ljubavi, selidbi i globalne nesigurnosti, sve do konačne forme

Zagreb: Silvia Dvornik na koncertu 4 Tenora
Video sadržaj
U LISINSKOM

Zgodna Splićanka iz prvih redova pratila je nastup poznatog pjevača, zbog nje je ostavio suprugu

Splitski pjevač Marko Pecotić je krajem 2022. bio u najvećem fokusu javnosti u svojoj cijeloj karijeri zbog priznanja da se razvodi od supruge Irene nakon čak 16 godina braka. Tada je priznao da je razlog tome njegova nova ljubav. U medijima se odmah počelo šuškati da je riječ o njegovoj bliskoj suradnici s kojom već godinama odrađuje nastupe, a tu vijest Pecotić je i sam potvrdio

