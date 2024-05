Tko je tajanstvena supruga Nikole Grmoje? Radi kao profesorica, a danas imaju poseban razlog za slavlje

Naš političar Nikola Grmoja usred političke drame oko stvaranja koja i dalje traje ima razlog za slavlje. On i njegova samozatajna supruga Pava Grmoja slave 17. godišnjicu braka, a tim povodom političar je na društvenoj mreži Instagram objavio njihovu fotografiju s vjenčanja na kojoj si stavljaju prstenje.

- 5. svibnja 2007. 17 godina - napisao je u opisu i dodao emotikon srca. Uz fotografiju sa suprugom je postavio i pjesmu "You Do Something To Me". U opis je stavio samo datum vjenčanja i podsjetio da je u braku 17 godina. “Nek van je sretno i blagoslovljeno cijelog života u zdravlju,ljubavi i sreći”, “Čestitam od srca”, “Sretna i blagoslovljena godišnjica od srca”, poručili su im pratitelji u komentarima ispod objave.

GALERIJA: Pogledajte fotografije Nikole Grmoje i njegove supruge Pave Grmoje

O ljubavi i braku ovog para ne zna se mnogo. No ipak, poznato je da su se upoznali i zaljubili tijekom studija. U svom braku dobili su kći, a Nikola se nerijetko zna pohvaliti obiteljskim objavama, a najčešće one budu posvećene supruzi kojoj posveti i romantične opise.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Prijateljica Kate Middleton: 'Prolaze pakao, slomljena sam, nadam se da...'

Inače, Pava Grmoja radi kao nastavnica engleskog jezika u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Metkoviću. Ako se prisjetimo, prije tri godine je Nikola točno u svibnju 2021., objavio njihovu zajedničku fotografiju, isto povodom godišnjice braka te napisao: - Nismo danas zajedno na godišnjici braka, ali sve znaš - napisao je tada emotivno hrvatski političar.

VIDEO: Baby Lasagna ekskluzivno za Večernji list: Kako se osjećam? Gladan sam...