Tko je osebujna pobjednica Eurosonga i što njena pjesma zapravo znači

Netta Barzilai s 529 bodova donijela je Izraelu pobjedu na sinoć održanom 63. Eurosongu.

Netta i pjesma "Toy" od početka su bili favoriti ovog natjecanja i osigurali su Izraelu četvrtu pobjedu na Eurosongu. Netta je rođena 1993. godine u Hod HaSharonu, a kao djevojčica s obitelji je nekoliko godina živjela i u Nigeriji. Pjevačica je, piše The Sun, radila svakakve poslove dok se pokušavala probiti na glazbenu scenu, pa je tako konobarila i radila je u dječjem vrtiću.

Posljednjih pet godina Izrael na Eurosong šalje pobjednika svog natjecanja "The Next Star" i ove godine Netta je skoro izmakla mogućnost da predstavlja Izrael u Portugalu. Naime, Netta je zamalo ispala iz prvog kruga natjecanja, ali zahvaljujući odluci žirija, spašena je od ispadanja.

Pjesma "Toy" postala je jako popularna i prije samog Eurosonga i u kratkom roku imala je 12 milijuna pregleda na YouTube, a do danas ta brojka je narasla na 28 milijuna. Autori ove pjesme su Doron Medalie i Stav Beger. Osebujnu Nettu i njeno glasanje u ovoj pjesmi mnogi su usporedili s kokodakanjem, a Netta je i poznata po inovativnim obradama pjesma od Psyja i KeShe.

- Ova pjesma ima snažnu poruku, riječ je o ženskoj snazi i pravdi u društvu, a sve to glazbeno je spojeno u sretnu i pozitivnu vibru. - rekla je Netta i dodala kako se dio stihova referira i na Me Too pokret.

Kako vam se sviđa pobjednička pjesma? Odlična! 13,31% +

Ajme, grozno! 60,98% +

Bilo je puno boljih 10,59% +

Sve je to politika 15,12% +