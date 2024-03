Tko je navodna ljubavnica princa Williama? Bila je najbolja prijateljica Kate, živi u kući od 106 soba

Britanska kraljevska obitelj posljednjih mjeseci definitivno zabavlja svijet, a mnogi kažu da zna prirediti pravu dramu baš poput onih filmskih. Postoji more nagađanja o tome što se zapravo događa s Kate Middleton, pojavila se čak i teorija zavjere u kojoj glavnu ulogu ima markiza od Cholmondeleya, odnosno Rose Hanbury. Već nekoliko godina šuška se kako princ William ima ljubavnicu i da je riječ upravo o lijepoj Rose, a onda i ne čudi toliko što je njezino ime ponovno isplivalo na površinu.

Pravog imena Sarah Rose Cholmondeleya, rođena je 15. ožujka 1984. u obitelji Timothyja Hanburyja i Emme Longman te je odrastala sa starijom sestrom Marinom i mlađim bratom Davidom Markom Jamesom. Roditelji su joj se bavili dizajnom, otac u izradi web stranica, a majka u modi i interijerima. Emma Longman imala je i modni brend Marosa koji su rado nosile Sienna Miller i Kate Moss. Rose je nakon završene škole Stowe upisala Open University u Engleskoj. Iako je pohađala prestižne škole, danas nije poznato koju je diplomu zapravo stekla.

Iako je tijekom godina intenzivno radila s mnogim dobrotvornim organizacijama, posljednji posao kojim se službeno bavila bio je onaj dizajnerice interijera. Tako je u svibnju 2022., zahvaljujući profilu Houghton Halla na Instagramu, otkriveno da su ona i Martina Mondadori surađivale s tvrtkom za dizajn interijera Caban i stvorile kolekciju koja je bila inspirirana ''izvanrednim interijerima te kuće''.

Zanimljivo je da je svojedobno radila i kao model te je snimila kampanje za razne brendove, među kojima su bili Miu Miu te Poplin London, a potom je kratko nastavila karijeru u politici i postala istraživačica za konzervativnog člana parlamenta Michaela Govea, koji je u to vrijeme bio tajnik za obrazovanje u sjeni. Njezina baka po majci, lady Elizabeth Lambert, bila je jedna od osam djeveruša na kraljevskom vjenčanju 1947., kada se kraljica Elizabeta II udala za vojvodu od Edinburgha.

Naime, dvadesete godine provela je uživajući u razuzdanim zabavama i na dobrotvornim večerama, a na naslovnice britanskih medija dospjela je 2005. sa sestrom Marinom, s kojom je snimljena u bikiniju pored tadašnjeg premijera Tonyja Blaira. Za 23 godine starijeg Davida Cholmondeleya, sedmog markiza od Cholmondeleya, udala se 2009., nakon šestogodišnje veze započete tijekom odmora u Italiji. Da su se zaručili, otkrili su samo dan prije vjenčanja, a u braku su u listopadu iste godine dobili blizance, grofa od Rocksavagea Alexandera Hugha Georgea i lorda Olivera Timothyja Georgea, te u ožujku 2016. lady Iris Marinu Aline.

Tri godine nakon rođenja kćeri krenule su glasine da su William i Rose imali aferu dok je bio u vezi s Kate Middleton. Nakon što je to doznala, Kate i William navodno su se posvađali s Rose, a najbolje je to da je ona nekoć bila bliska prijateljica princeze od Walesa. Tadašnja nagađanja nitko nije želio komentirati, pa se sve ubrzo stišalo, no 2022. krenuo je novi krug nakon što je profil Deux Moi, zadužen za tračeve o slavnim osobama, objavio dojavu anonimnog izvora tvrdeći da nevjera neimenovanog člana kraljevske obitelji nije iznenađenje.

"Izvanbračna afera ovog britanskog kraljevića javna je tajna u Londonu i među engleskim umjetnicima i o njoj se priča na svakoj zabavi, ali i u novinskim redakcijama. Supruzi neimenovanog člana kraljevske obitelji navodno 'ne smeta' afera i 'više voli da njezin muž svoje seksualne potrebe ispunjava negdje drugdje' i sve to radi dok se ne upletu emocije", stajalo je u poruci, a koja je objavljena na društvenoj mreži Instagram. Zanimljivo je da su svojedobno parovi zajedno izlazili, osim toga Kate i Rose bile su pokroviteljice dječjeg hospicija. A da je Rose bliska s kraljevskom obitelji, govorio je i trenutak iz 2017. kada je sjedila pored princa Harryja na njegovu prvom državnom banketu u Buckinghamskoj palači.

Njezin suprug imenovan je lordom kralja Charlesa III, a njihov sin, lord Oliver Cholmondeleya, prijatelj je princa Georgea. Danas žive u Houghton Hallu, povijesnoj vili u Norfolku koja je izgrađena početkom 1700-ih. Čuvena je izjava Rose Hanbury da ne zna koliko točno soba ima u kući, no otkriveno je da je riječ o njih čak 106. Rose na Instagramu vodi profil pod nazivom Houghton Hall, na kojem objavljuje fotografije njihove vile i imanja, a povremeno objavi i pokoju sa suprugom i djecom.

