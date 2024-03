Nikola o plemenu: 'Kako vjetar puše tako se stvari mijenjaju“

Nikola je ostao prilično iznenađen kad mu je polovica plavog plemena u Survivoru dala glasove za odlazak u eliminacijsku igru. „Očekivao sam nekoliko glasova, nisam bio spreman na Damjanov glas. Kako vjetar puše tako se stvari mijenjaju“, komentirao je Nikola kojem su glasove, osim Damjana, dali još Katia, Jakob, Meggy i Matea. Katiji su glas dali Martina, Dorian, Mihaela i Luka. Zbog izjednačenog broja glasova između Nikole i Katije, uslijedilo je javno glasanje, no broj glasova i dalje je bio podijeljen, pa oboje odlaze u eliminacijski izazov.

Katia, koja je bila izglasana i prošli put, zbog slabe statistike opet se očekivano suočila s nominacijama, ali je istaknula kako je razočarana Mihaelinim glasom. „Mislila sam da se neće voditi statistikom i da će dublje promisliti“, rekla je Katia. Nakon glasovanja je došlo do prepirke između Nikole i Mateje, u kojoj mu je ona objasnila zašto je glasala za njega, a on joj je kazao da joj ne vjeruje. „Znam da će doći trenutak da moram glasati za tebe. Da nije to ovaj tjedan, bio bi sljedeći“, otvoreno mu je rekla Matea. Nikola ju je pritom prozvao da igra igru, što je posebno naljutilo Mateu, ali nije se više željela svađati s njim. „Ti si pametna, kužiš tko će za koga glasati“, rekao joj je na kraju.

Kako će se dalje odvijati ovaj sukob u plemenu, doznat ćemo uskoro.

