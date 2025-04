Tko je naočiti brat Kolinde Grabar-Kitarović? Ljubi liječnicu, a imaju djecu koja nisu bila fascinirana tetinom titulom

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, jučer je proslavila svoj 57. rođendan, okružena obitelji i prijateljima. Najveća podrška tijekom svih godina njezinog života i političkog angažmana svakako je njezin suprug Jakov, s kojim je u braku od 1996. godine, te dvoje djece – kćer Katarina i sin Luka. Međutim, malo tko zna da Kolinda ima i brata, Branka Grabara, koji je pet godina mlađi od nje.

Branko, inače poznat i po svom izuzetno bliskom odnosu sa sestrom, krajem travnja 2015. godine dao je intervju za Večernji list u kojem je govorio o svojoj sestri, njihovoj međusobnoj povezanosti te o tome koliko mu se život promijenio otkako je Kolinda postala predsjednica Republike.

– Prebrzo mi je to došlo, ljudi me sretnu pa više nego prije pitaju za Kolindu, neki bi da joj prenesem njihove pozdrave, neki bi da joj prenesem što misle o nekom problemu pa govore "ovo je dobro, ovo nije", neki daju savjete. I mama i tata isto doživljavaju – ispričao je Branko, koji se u tom periodu sa sestrom više čuo telefonski nego što su se viđali, no obiteljska okupljanja, poput rođendanskih proslava, nikada nisu propuštali.

– Ali, mi vam ne razgovaramo o politici kad se vidimo, dotaknemo se tu i tamo neke teme, ali ona mi kaže: "Pusti to", pa razgovaramo o uobičajenim stvarima, obitelji, prijateljima, najviše o djeci, školi, njihovim željama i planovima – otkrio je Branko, naglašavajući da su obiteljski razgovori daleko od političkih tema.

Branko je u braku s liječnicom Natašom Poldan Grabar, a njegova djeca dobro su znala da im je teta Kolinda predsjednica, no, kako je sam rekao – "to ih niš' ne fascinira", jer za njih je ona i dalje ista teta Kolinda, kao i prije nego što je postala predsjednica.

– Ona vam je čista suprotnost od slike koju o njoj stvaraju mediji, mislim na tvrdnje da je pod utjecajem stranke čiji je predsjednički kandidat bila ili bilo kojeg pojedinca ili grupe. To nije točno. Kolinda, je ista kao i prije, svoja, ali njezina je ruka uvijek pružena i 'igra s otvorenim kartama', tako smo odgojeni – rekao je Branko, dodajući kako je njegova sestra uvijek bila osoba koja ima jasna stajališta, temeljito se priprema za bilo koju situaciju.

– U bilo koju da utakmicu ulazi, ima jasna stajališta, temeljito se pripremi. Uvijek je bila takva, i najjednostavnijim stvarima prilazi temeljito – naglasio je Branko, uz šalu kako njegova sestra ni mobitel ne bi kupila naslijepo, a kamoli vodila državu bez temeljitog razmišljanja i promišljanja.