Tko je kontroverzni bivši Nine Morić? Tražio ju je da pobaci, a evo zbog čega je završio u zatvoru

Dugo iščekivani dokumentarac o Fabriziju Coroni, talijanskom medijskom mogulu i poduzetniku, gledateljima nudi sirov i često neugodan uvid u život čovjeka koji je od skandala stvorio brend. Ipak, jedan trenutak serijala zasjenio je sve ostale i ostavio publiku bez riječi. Riječ je o bolnoj ispovijesti njegove bivše supruge, hrvatske manekenke Nine Morić, koja je prvi put javno progovorila o prekidu blizanačke trudnoće tijekom njihove burne veze. Njezine riječi, "ubila sam dvoje djece" evocirale su traumu koju je godinama nosila u tišini, a koja je, kako tvrdi, ostavila trajni trag na njezinom psihičkom stanju.

Dok Morić s boli opisuje događaj koji je zauvijek slomio nešto u njoj, ističući da je teret odluke ostao isključivo na njoj, Corona ne samo da je priznao kako je Ninu uvjerio u prekid trudnoće jer se nije osjećao financijski spremnim za očinstvo, već je cijelu situaciju cinično nazvao "remek-djelom". Kako je objasnio, ta je odluka bila ključna jer im je omogućila da nastave zarađivati goleme iznose novca, budući da su Ninini honorari u to vrijeme bili previsoki da bi ih karijerna stanka ugrozila. - To je rana koju ona nosi sa sobom. Ja ne - izjavio je bez imalo kajanja, potvrđujući sliku beskrupuloznog manipulatora.

Nina Morić: 'Ubila sam dvoje djece. Bivši me to tražio, a on im je već bio dao imena'

No, tko je zapravo Fabrizio Corona? Rođen 1974. godine, sin uglednog novinara Vittorija Corone, odabrao je put suprotan očevom. U Milanu je osnovao fotografsku agenciju Corona's i brzo stekao nadimak "kralj paparazza", iako se hvalio da nikada osobno nije snimio nijednu fotografiju. Njegov poslovni model nije se temeljio samo na prodaji kompromitirajućih snimaka slavnih, već i na sofisticiranoj mreži ucjena. U suradnji s kontroverznim menadžerom Leleom Morom stvorio je sustav u kojem su poznati političari, sportaši i zvijezde plaćali velike svote kako bi spriječili objavu fotografija koje bi im mogle uništiti karijeru ili brak.

Njegova karijera neraskidivo je vezana uz brojne sudske procese i boravke u zatvoru. Vrhunac je bio skandal "Vallettopoli" 2007. godine, kada je uhićen zbog udruživanja u zločinačku organizaciju radi iznude. Pravomoćno je osuđen i na pet godina zatvora zbog iznuđivanja 25 000 eura od nogometaša Davida Trezegueta. Njegov dosje uključuje i presude za bankrot, poreznu utaju, podmićivanje zatvorskog čuvara, pa čak i korištenje lažnih novčanica. Podsjetimo, Corona je iz zatvora pušten 2021. godine zbog zdravstvenih razloga. Naime, odvjetnici bivšeg paparazza žalili su se višem sudu, tvrdeći kako mu je u zatvoru narušeno psihičko zdravlje.

Kako pišu talijanski mediji, Corona se i u zatvoru nastavio samoozljeđivati. Novine Il Messaggero izvijestile su o dugom pismu koje je bivši VIP fotograf poslao Massimu Gilettiju, svom velikom prijatelju, koji ga je s čuđenjem i žaljenjem pročitao u svom televizijskom programu "Non è dell'Arena", emitiranom na La7.

- Recite Massimu da se osjećam užasno i želim da zna što mi se dogodilo. Tražio sam da mi se dozvoli da odem u toalet da pušim. Dali su mi upaljač, praktički me non stop kontroliraju trojica pravosudnih policajaca. Sjedim na zahodu i palim cigarete, bez majice, s podignutim hlačama, vidim na desnoj ruci ranu od prethodnog dana, dva šava, koja sam napravio tako što sam se ubo olovkom, napisao je Corona i dodao da se tada počeo gristi poput kanibala. - Pljuska krv posvuda, po licu, ustima, rukama, očima, prsima. Osjećam neobičan okus, sviđa mi se. Noć je i grizem sve, kožu, meso, tetovaže, komade stakla. Osjećam se nezadrživo i nemam više kočnica, napisao je u šokantnom pismu Corona koji je počeo i štrajk glađu.

Godine je proveo seleći se između zatvorskih ćelija i kućnog pritvora, a svaki njegov sukob sa zakonom bio je medijski spektakl koji je on vješto koristio za vlastitu promociju. Njegov buran život i brak s Ninom Morić trajao je od 2001. do 2007. godine, a u njemu su dobili sina Carlosa Mariju, koji je rođen godinu i pol nakon traumatičnog prekida trudnoće. Njihov odnos bio je medijski popraćen do najsitnijih detalja, obilježen svađama, pomirenjima i skandalima koji su punili naslovnice. Veliku pozornost privukla je i njegova veza s argentinskom manekenkom Belen Rodriguez.