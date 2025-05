Tko je Austrijanac koji je pobjedio na Eurosongu? Svakodnevno pjeva najmanje tri sata, a ovako je dobio nadimak

Završeno je još jedno, 69. po redu eurovizijsko natjecanje. U velikom finalu u Baselu nastupili su predstavnici 26 država, a konačnu pobjedu odnio je JJ. Mladi Austrijanac oduševio je žiri i publiku svojim besprijekornim vokalom i scenskom izvedbom te potvrdio prognoze kladionica koje su ga svrstale među tri najveća favorita.

I dok se najviše govorilo o Šveđanima, na drugom mjestu nalazio se Austrijanac JJ s pjesmom "Wasted Love". Iza ovog umjetničkog imena krije se 23-godišnji kontratenor Johannes Pietsch, a pjesma koju pjeva je jedinstveni spoj popa i opere. JJ je mladić austrijsko-filipinskih korijena koji je odrastao u Dubaiju te tečno govori njemački, engleski, francuski i tagaloški jezik. Kroz obiteljske karaoka zabave, zavolio je pop glazbu, dok ga je otac upoznao s čarima opere, stvarajući temelje za njegov današnji prepoznatljivi pop-operni stil. Obitelj se vratila u Austriju 2016. godine, kada je Johannes imao 15 godina. Njegov nadimak JJ, koji danas koristi kao umjetničko ime, dali su mu školski prijatelji smatrajući da Hansi ne zvuči dovoljno cool.

Nakon povratka u Beč i završetka školovanja, ozbiljno se posvetio glazbenoj karijeri, upisavši opernu školu Bečke državne opere, a kasnije i studij na Privatnom sveučilištu za glazbu i umjetnost grada Beča. Svakodnevno vježba pjevanje najmanje tri sata kako bi usavršio svoju tehniku kontratenora.

Prije nego što je odabran za predstavnika Austrije na Eurosongu, JJ je već stekao značajno scensko iskustvo. Godine 2020., nakon što je propustio rok za prijavu na njemačku verziju showa, sudjelovao je u devetoj sezoni britanskog "The Voice UK". Na audiciji je izveo pjesmu "The Sound of Music" i pridružio se timu will.i.am-a, uspjevši doći do knockout faze natjecanja. Sljedeće godine, 2021., okušao se u austrijskom talent showu "Starmania", gdje se također istaknuo i dospio do prve finalne emisije. Paralelno s ovim izletima u pop vode, gradio je i karijeru klasičnog pjevača. Redovito nastupa na pozornici Bečke državne opere, gdje je ostvario uloge u operama poput "Macbeth", "Billy Budd" i "Tschick", a nedavno je zablistao i kao Prvi dječak u hvaljenoj premijeri nove produkcije "Čarobne frule".

San o nastupu na Eurosongu za JJ-a je rođen 2014. godine, nakon pobjede Conchite Wurst. Taj trenutak opisuje kao presudan i iznimno utjecajan, zbog kojeg je od tada počeo redovito pratiti natjecanje. Conchitu smatra velikom inspiracijom, čak je naziva svojom "majkom" u umjetničkom smislu.

Podsjetimo, Eurovizija ove godine, nažalost po Hrvatsku, odvila se bez našeg predstavnika u finalu. Sjajni Marko Bošnjak nije se plasirao u prvoj polufinalnoj večeri, a potom je uslijedila još jedna polufinalna emisija u kojoj smo saznali preostalih 10 finalista koji će se natjecati večeras. Glazbeno-televizijski spektakl ove godine emitira se iz švicarskog Basela, nakon što je 2024. pobijedio njihov predstavnik Nemo s pjesmom "The Code". Nemo nas je prošle godine u jednom trenutku pretekao na kladionicama te na kraju na razočaranje brojnih Hrvata i obožavatelja Baby Lasagne i pobijedio. Švicarac Nemo tako se prošle godine nalazio kao treći na kladionicama s 15 posto šanse za pobjedu te pobjedu na kraju i odnio.

Ove godine, najviše šanse za pobjedu predviđalo se Švedskoj s 39 posto šanse za pobjedu, slijedila je Austrija s 22, a Nizozemska je imala 8 posto.