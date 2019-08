'U Marakešu sam angažirao veterinara da pravilno zavije ranu Cate Blanchett'

Alejandro González Iñárritu, jedan od najvećih redatelja današnjice trećeg je dana 25. Sarajevo film festivala održao Masterclass uz moderiranje britanskog filmaša Mikea Goodridgea, na kojem je govorio o svojoj karijeri, ali i odgovarao na pitanja prepunog Narodnog pozorišta u Sarajevu.

- Pitaju me često kako izgleda moj običan dan. Mogu vam reći da živim sasvim običnim životom. Možda je i to razlog zašto sam dosad snimio samo šest filmova. Baš kao i vi perem zube, čitam novine, a dan mi nema smisla ako nisam popio jutarnju kavu - kazao je Iñárritu, koji je u Sarajevo došao u pratnji supruge i kćeri, i predstavio se zaista kao običan tip. - Kinematografija je za mene umjetnički način da predstavim svoje viđenje svijeta, a za vas je to možda zabava, dok je za velike kompanije to način zarađivaja novca. Film je počeo u Parizu kao eksperiment, a pretvorio se u jedan od najvećih načina umjetničkog izražavanja - dodao je Iñárritu. Meksički redatelj istaknuo je kako su najveći problem današnjice algoritmi koji nam nude sve više i više na osnovu onoga za što smo pokazali interes. Na tom principu rade najveći digitalni servisi poput HBO-a ili Netflixa.

- Nadam se da se moji filmovi neće svesti pod algoritme - kazao je veliki redatelj, koji u svakom svom filmu ima prepoznatljivi autorski pečat. - To sam što sam i on će se čuti kroz sve filmove. Da sam drvo banane davao bih uvijek i iznova banane - našalio se Iñárritu. Govoreći o svojim filmovima redatelj je ispričao i nekoliko anegdota. Primjerice, kada je u Marakešu snimao film “Babel”, angažirao je lokalnog veterinara, jer mu je trebao stručnjak koji će pravilno zašiti ranu od metka na Cate Blanchett.

- Objasnio sam mu kako samo treba šivati, i kada ga Cate pita “gdje me vodite”, mora odgovoriti “u bolnicu”. Snimanje je počelo, Cate seprevija od bolova, Brad Pitt je isto u ulozi, pita ga ona - “gdje me vodite”,a čovjek umjesto njoj, okrene se prema meni i govori “u bolnicu”. Tu smo scenu ponavljali nekoliko puta - kazao je Iñárritu koji je karijeru počeo kao DJ, radeći na radijskoj postaji u Mexico Cityju. Iñárritu je za Večernji list kazao i zašto je glazba više utjecala na njegov umjetnički rad nego filmovi.

- Glazba je za mene primarni instinkt kojeg sam razvio puno više od vizualnog, dakle više vjerujem ušima nego očima. Kada radim filmove onda i njih svrstavam u rock, pop, rekvijem, jazz... Svijet je kreiran od frekvencija i ritmova, a bez ritma nemate ni plesa, ni slikanja, ni bilo kojeg drugog oblika umjetnosti. Opsjednut sam ritmom, stoga i sam uvijek i okružen ljudima koji znaju kako spojiti glazbu s mojim filmovima -kazao je Iñárritu, posebno istaknuvši suradnju na filmu “Povratnik” s legendarnim francuskim kompozitorom Ryuichijem Sakamotom.