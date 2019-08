Poznati redatelj snima film koji aludira na raspad bivše države

Na Sarajevo film festivalu danas je najavljen novi film Pjera Žalice, poznatog bosanskohercegovačkog redatelja, autora hitova "Kod Amidže Idriza" i "Gori vatra". Riječ je o koprodukciji Sarajevo film festivala i Turske državne televizije u sklopu programa "Sarajevo grad filma za globalne ekrane". Riječ je o crnoj komediji pod nazivom "Koncentriši se baba", o obitelji koja se okupi oko umiruće majke.

- Okolnosti u kojima se to događa su posljednji dani mira, a ustvari i posljednji dani te obitelji koja se nakon smrti majke raspadne u ne baš dobrim odnosima. Iako to može biti direktna aluzija na raspad bivše države, no u biti je to obiteljska priča koja je duhovita i crnohumorna na naš načinn - kazao je Pjer Žalica na druženju s novinarima te dodao kako će se ljudi smijati, ali i nakon gledanja filma imati knedlu u grlu i dugo razmišlati o njemu.

U filmu će glumiti Pjerova supruga Jasna, a osim nje i hrvatske glumice Jadranka Đokić i Alma Prica, te Mira Banjac, Emir Hadžihafizbegović, Nikola Kojo, Branislav Trifunović, Vedrana Božinović, Gordana Boban i Admir Glamočak.

- Čast mi je što ću raditi s regionalnim glumačkim zvijezdama. Već smo imali probna snimanja i svi su uzbuđeni prije početka snimanja filma u listopadu. Imao sam sreću da je prihvaćena moja ideja. Poziv Sarajevo film festivala i TRT-a je bio dosta širok, 20-ak kolega iz regije poslalo je svoje ideje - kazao je Žalica. Inače, budžet filma je 400 tisuća eura, no vodeći ljudi SFF-a i TRT-a Mirsad Purivatra i Faruk Guven istaknuli su kako je cilj ovog filma razvoj Bih kinematografije, a ne profit.