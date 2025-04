Thompsonova nova pjesma u samo par sati postala najslušanija u Hrvatskoj! Obožavatelji su oduševljeni

Nakon što je rasprodao koncert na zagrebačkom Hipodromu i ispisao povijest najveći prodajom karata ikad, Marko Perković Thompson razveselio je obožavatelje novom pjesmom. Jučer ju je objavio bez ikakve najave, a ime pjesme je "Devedeset neke". U manje od 24 sata od objave zasjela je na vrh hrvatskog trendinga i prestigla Nives Celzijus i njen hit "Je, bo'me, je". Nives je ranije prestigla Thompsona i njegovu pjesmu "Nepročitano pismo", a sad je on prestigao nju i time pokazao da je jedan od najcjenjenijih izvođača na ovim prostorima.

Pjesma je u samo 18 sati prikupila više od 400 tisuća pregleda i zasjala je na tronu hrvatskog YouTube trendinga. Komentari ispod objavljene pjesme se samo nižu, a trenutačno ih ima više od 1800.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika iza sebe ima propali brak s ruskim odvjetnikom, a danas je u dugoj sretnoj vezi

"Nisam fan Thomsona, istina, ali kad bolje poslušam i glas, i tekst, čovječe, opravdano je toliko popularan i jest fenomen, jer nisu to prazne riječi, sve ima dubok autentični smisao! Svaka čast! Tako je to kad se udruži muzički talent, životno i ratno iskustvo i kad se pjeva vlastita autorska pjesma i to zvuči uvjerljivo!", "Evo sjedim u cocpitu na stajanci i čeka me let od 14 sati, al' suza u oku, uz ove pisme, sa 6 god sam ostao bez oba roditelja, al' nekako se Bog pobrinuo da sam uspio i sad se ježim dok slušam", "Bože moj dragi, koja snažna emocija, kao duh i vjera naših ratnika devedesetih", "Poslušam pjesmu i prva pomisao je l' mama čula prije mene i je l' joj teško pala, teške stvari je prošla, ali suza krene samo na ovakve pjesme...", "Tata ovo je za tebe i za sve rane tvoje koje ti je rat nanio. Tvoja obitelj je uz tebe i nosimo isti križ", pišu mu vjerni obožavatelji koji s nestrpljenjem iščekuju koncert s najvećim brojem prodanih karata u povijesti.

FOTO Zavirite u luksuzni stan Marijane Batinić!

"Dragi prijatelji, vidio sam i doživio od vas svakakve ljepote, imali smo zajedno puno velikih i emotivnih koncerata, stotine puta uživali u zajedništvu, a i suzu puštali. Bili ste sa mnom i u radosti i u tuzi, ali... Ovaj put ste me zaista neizmjerno iznenadili! Bez vas ovo ne bi bilo moguće! Imam najvjernije fanove i publiku na svijetu!", napisao je uz pjesmu. "Hvala vam od srca, a ponajprije hvala dragom Bogu na ovome zajedništvu i ljubavi koje nam je darovao. Zajedništvo je naša snaga! Čuvajmo jedni druge! Bog i Hrvati! Vaš Marko", poručio je za kraj.

VIDEO Marko Bošnjak: 'Branio sam se šestarom u školi, a roditelji su jedva prihvatili što sam gay'