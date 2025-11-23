Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
ROMANTIČAN PRIZOR

FOTO Naša pjevačica pokazala supruga kojeg ne viđamo često, a za to je imala poseban razlog: Baš ste slatki

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
23.11.2025.
u 08:00

Ovoga puta povod je bio uistinu poseban - proslava dvanaeste godišnjice braka sa suprugom Maldenom Salajsterom. Emotivnom objavom Pamela Ramljak potvrdila je da njihova ljubav s godinama postaje samo jača, a romantičan prizor otopio je i najtvrđa srca

Popularna domaća pjevačica i članica grupe Feminnem, Pamela Ramljak, ponovno je raznježila svoje brojne pratitelje na Instagramu. Ovoga puta povod je bio uistinu poseban - proslava dvanaeste godišnjice braka sa suprugom Maldenom Salajsterom. Emotivnom objavom potvrdila je da njihova ljubav s godinama postaje samo jača, a romantičan prizor otopio je i najtvrđa srca.

Na fotografiji koja je u kratkom roku prikupila lavinu lajkova i komentara, vidimo sretan par u trenutku čiste nježnosti. Njezin muž je nježno ljubi u obraz dok Pamela, s velikim osmijehom na licu, snima selfie i bilježi ovaj dragocjeni trenutak. Kratak, ali moćan opis "12ta." uz emotikone koji simboliziraju šok i ljubav, bio je dovoljan da svima da do znanja koliko je ovaj dan za nju važan. Par pozira na prekrasnoj, suncem obasjanoj lokaciji, čini se u raskošnom parku nekog europskog grada. U pozadini se nazire velebna palača ili dvorac na brdu, što cijeloj sceni daje dašak prave filmske romantike.

U današnjem užurbanom svijetu, gdje se veze često čine prolaznima, proslava dvanaeste godišnjice uistinu je velik i značajan jubilej. Pamela i njezin partner dokaz su da prava ljubav može izdržati test vremena. Kroz godine su očito izgradili čvrst i stabilan odnos temeljen na međusobnom poštovanju i nježnosti, što se jasno vidi na svakoj njihovoj zajedničkoj fotografiji. 

Svoju su ljubav okrunili izmjenom zavjeta 16. studenog 2013. u crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu u društvu obitelji i prijatelja. Osim što imaju osmogodišnjeg sina Antuna koji pohađa drugi razred osnovne škole, imaju i petogodišnju kćerkicu Mariju. Djeca su Pameli i Mladenu najveći izvor sreće, čemu svjedoče i poneke fotografije na njezinim društvenim mrežama.

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
1/16

Ramljak je, podsjetimo, na društvenoj mreži Instagram podijelila prije nekoliko dana fotografiju iz zadaće svog osmogodišnjeg sina Antuna. "Kakvo je ovo pitanje u drugom razredu? Što se obilježava 31. 10.? Molim? Kakve su ovo idiotarije, Halloween da napiše ili što, nema šanse. Tko ovo odobrava? Svašta!", napisala je potresena Pamela te pokazala pitanje iz zadaćnice, a koje je glasilo: "Što se obilježava posljednjeg dana u listopadu? Kojega je to datuma?", a kao odgovor dječak je napisao "Zadnji dan je 31. 10.". Nakon toga, pjevačica je objavila: "Međunarodni dan štednje? Prodano, neki kažu, OK". "Od sljedeće godine svima čestitam dan štednje 31. 10.", napisala je.

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
1/21
Ključne riječi
godišnjica pamela ramljak feminnem muž supruga suprug ljubav brak showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Tomislav Bralić i klapa Intrade predstavili su koncert u Areni
Video sadržaj
UOČI ARENE

Tomislav Bralić i klapa Intrade otkrili najaznaimljiviji poklon koji su dobili od fana: 'Nismo mogli vjerovati'

Publiku u Areni Zagreb očekuju posebno osmišljeni glazbeni trenuci, uz raskošnu pratnju Orkestra Josipa Cvitanovića te nastupe gostiju – 4 Tenora i Mije Dimšić. Najavljeno je i da će im se na pozornici pridružiti još jedan glazbeni gost, no organizatori njegovo ime zasad čuvaju kao iznenađenje za koncert. Poručuju da publiku očekuje emotivna, svečana večer ispunjena hitovima, generacijskim susretom izvođača i vrhunskom produkcijom

Učitaj još

Kupnja