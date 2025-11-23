FOTO Naša pjevačica pokazala supruga kojeg ne viđamo često, a za to je imala poseban razlog: Baš ste slatki

Popularna domaća pjevačica i članica grupe Feminnem, Pamela Ramljak, ponovno je raznježila svoje brojne pratitelje na Instagramu. Ovoga puta povod je bio uistinu poseban - proslava dvanaeste godišnjice braka sa suprugom Maldenom Salajsterom. Emotivnom objavom potvrdila je da njihova ljubav s godinama postaje samo jača, a romantičan prizor otopio je i najtvrđa srca.

Na fotografiji koja je u kratkom roku prikupila lavinu lajkova i komentara, vidimo sretan par u trenutku čiste nježnosti. Njezin muž je nježno ljubi u obraz dok Pamela, s velikim osmijehom na licu, snima selfie i bilježi ovaj dragocjeni trenutak. Kratak, ali moćan opis "12ta." uz emotikone koji simboliziraju šok i ljubav, bio je dovoljan da svima da do znanja koliko je ovaj dan za nju važan. Par pozira na prekrasnoj, suncem obasjanoj lokaciji, čini se u raskošnom parku nekog europskog grada. U pozadini se nazire velebna palača ili dvorac na brdu, što cijeloj sceni daje dašak prave filmske romantike.

U današnjem užurbanom svijetu, gdje se veze često čine prolaznima, proslava dvanaeste godišnjice uistinu je velik i značajan jubilej. Pamela i njezin partner dokaz su da prava ljubav može izdržati test vremena. Kroz godine su očito izgradili čvrst i stabilan odnos temeljen na međusobnom poštovanju i nježnosti, što se jasno vidi na svakoj njihovoj zajedničkoj fotografiji.

Svoju su ljubav okrunili izmjenom zavjeta 16. studenog 2013. u crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu u društvu obitelji i prijatelja. Osim što imaju osmogodišnjeg sina Antuna koji pohađa drugi razred osnovne škole, imaju i petogodišnju kćerkicu Mariju. Djeca su Pameli i Mladenu najveći izvor sreće, čemu svjedoče i poneke fotografije na njezinim društvenim mrežama.

