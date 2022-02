The Gentleman: 'Umalo sam pao sa stolca kad sam čuo za nominaciju'

Koprivnički glazbenik Marko Lucijan Hraščanec, odnosno The Gentleman (29) lani je izdao svoj drugi album "Hide & Seek" koji su domaći glazbeni kritičari svrstali među najbolja ostvarenja godine. To mu je i donijelo nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji novog lica godine.

Nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji novog lica godine, je li vas nominacija iznenadila, kako ste reagirali kada ste čuli za nju?

Nominacija me apsolutno iznenadila, u trenutku kada sam doznao bio sam na poslu i zamalo sam pao sa stolca, nisam očekivao nominaciju, no ona mi puno znači i jako sam sretan zbog nje.

Što mislite o ostalim nominiranima u istoj kategoriji, tko vam je najveća konkurencija?

Svakako bih izdvojio Albinu jer smo oboje glazbenici. U vrijeme Eurosonga bio sam veliki fan pjesme "Tick Tock" te su moji prijatelji na nekim druženjima bili pomalo tankih živaca kada bih ja ponovno i ponovno puštao tu pjesmu (smijeh). Svim nominiranima želim čestitati na dosadašnjem radu i nominaciji.

Lani ste eksplodirali na glazbenoj sceni s drugim albumom koji su mnogi uvrstili u najbolje domaće albume. Jeste li očekivali tako dobre reakcije?

Prije samog izlaska albuma bio sam podvojen, ili će album biti potpun uspjeh ili će proći ispod radara. Duboko u sebi vjerovao sam u kvalitetu albuma i drago mi je da sam uspio stvoriti nešto s čim se veći broj ljudi može poistovjetiti i uživati u tome. Zbog reakcija mi je iznimno drago, lijepo je čitati pozitivne kritike i dodatno se uvjeriti da se posvećen rad i vjera u njega apsolutno isplate.

Znam da ste odrasli u glazbenoj obitelji, no što je presudilo da se počnete i profesionalno baviti glazbom?

Taj je put tekao vrlo prirodno, jedna je stvar vodila drugoj. Od malih nogu vrlo sam strastveno pristupao glazbi, ona mi je bila jako važna. Uvijek sam je shvaćao ozbiljno, nikada je nisam vidio kao hobi, znao sam da je ona moj poziv. Već u osnovnoj školi imao sam svoj prvi autorski bend, i to vrlo dobar! U srednjoj školi posvetio sam se saksofonu i klasičnoj glazbi, dobio prve nagrade na natjecanjima i tako došao do akademije. Na akademiji zbog ozbiljnosti i opsega posla potpuno sam prestao stvarati vlastitu glazbu, no vjerojatno je baš zato, kada sam završio akademiju, eksplodirala kreativnost i nastao je The Gentleman.

Koprivnica je posljednjih godina postala bazen odličnih glazbenika. Osim vas, tu su Ivan Grobenski, Ana Moor, Laura Mjeda, Eric i drugi glazbenici. U čemu je tajna uspjeha vašeg grada?

Da, vrlo smo zanimljiv i plodan grad! Jako sam ponosan na Koprivnicu i na cijelu ekipu koja tamo djeluje. Stvarno je puna vrlo kvalitetnih umjetnika. Moguće da je tajna u tome da su naši roditelji bili veliki zaljubljenici u glazbu i imali svoje bendove, došli smo mi i oni su to prenijeli na nas. Otkad smo bili djeca, prisustvo muzike bilo je iznimno važno. U to vrijeme svirali su bendovi Overflow i Don't, oni su nam postavili visoku ljestvicu, bili su nam uzori i htjeli smo biti cool i žestoki poput njih. U dvijetisućitima konstantno su se organizirali koncerti bendova u Domu mladih, to je svakako bilo vrlo važno jer je poticalo mlade da osnivaju bendove i sviraju na tim koncertima. Ni sam ne mogu dokučiti kako je to zapravo moguće, ali ono što svakako znam jest da mnogi od spomenutih glazbenika, a i dosta drugih koji sada ovdje nisu spomenuti, odlučni su da stvaraju muziku najbolje što mogu.

Radite kao profesor u Glazbenom učilištu Elly Bašić. Jesu li mladi zainteresirani za glazbu, hoće li uskoro biti i novih talentiranih glazbenika?

Lijepo je raditi s njima jer s njima i rastem. Izazovno je, ali i predivno kada tijekom godina gledate kako napreduju i postaju sve bolji i bolji svirači. Svakako da će uskoro biti novih i talentiranih glazbenika, trenutačno u višim razredima srednje škole imamo ozbiljne i vrlo talentirane instrumentaliste. Želim im sreću na prijemnim ispitima!

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže i tko će vam biti pratnja?

Dolazim u pratnji svoje divne djevojke Helene.

