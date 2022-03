Teško ćete naći repera koji je objavio više pjesama u RH: Tibor izdvaja hip-hop lektiru

Kod pitanja za najikonskijeg ili najutjecajnijeg hip-hop izvođača na hrvatskim prostorima uvijek će postojati rasprave i one će najčešće ići u smjeru onih izvođača koji su uspjeli doći do najvećeg broja ušiju jer takvo što na kraju krajeva i ima logike.

Međutim, ako se pitate koji je reper na hrvatskoj sceni (posebice u posljednje vrijeme) radio najnapornije i izbacio količinski najveći broj autorskih izvedbi, onda se tu osim zagrebačkog MC-ja Tibora teško sjetiti ijednog drugog validnog kandidata.

Na sceni je već dugi niz godina, a svoj rad je profilirao i s grupama Represija, TDKM i K.R.A.S.T. Osim repanja u skupinama, Tibor je objavio i pregršt vlastitih projekata, do te mjere da je njegova učestalost objavljivanja na internetu već postala meme u pozitivnom smislu. Dok neki prosječan reper objavi jednu pjemu u pet mjeseci, Tibor ih objavi 15.

Čovjek je to koji u posljednjih nekoliko godina objavi i nekoliko albuma godišnje, a od tih projekata najviše je u sjećanju ostao besprijekoran serijal albuma Pacino (pet albuma). Lirika na tom serijalu je, u smislu šire publike, definitivno jedna od najpodcjenjenijih u posljednjih nekoliko godina na našim prostorima.

Vjerojatno možemo nabrojati stotine hip-hop izvođača s kojima je Tibor surađivao, ali isto tako treba istaknuti da je putem svoje neovisne izdavačke kuće TDKM progurao mnoge mlade nadolazeće izvođače, od kojih je u posljednje vrijeme nasvjetliji primjer Shin, član popularne 30zone. Također, valja istaknuti da s producentske strane najviše surađuje s marljivim Flowdeepom, a mnoge suradnje je upisao i s legendarnim Kooladeom. S oba spomenuta producenta je izbacio i zajedničke projekte.

Tko god je iole detaljnije u hip-hop igri na hrvatskim prostorima, zna da je riječ o čovjeku koji je u svemu vezanom za razvijanje hip-hop kulture najčešće imao moto "idemo maksimalno napast". Osim svih beatova na koje je skočio i svih tih albuma koje je zaokružio, Tibor se uz svoje prijatelje nebrojeno mnogo puta okušao i u sferi 'showa'.

Najistaknutiji primjeri toga su TDK Live show na kojem su se u ležernom radijskom okruženju vrtile mnoge popularne teme iz same kulture s brojnim gostima. Drugi recentni serijal kojeg su Tibor i ekipa oprobali je GENDE u kojem su kroz opušten razgovor gostovale brojne legende balkanske hip-hop scene poput, primjerice, Juicea, Jantara i Scriptora.

Tibor ubilježava uistinu sadržajnu karijeru o kojoj bi se moglo pisati u stotine odlomaka, no budući da je ovdje fokus na hip-hop lektiri, nabrojali smo samo neke od najvažnijih recentnijih događanja u njegovoj karijeri. Sad je red na onaj najzabavniji dio, dio u kojem ćete otkriti ili se pak podsjetiti na neke 'hip-hop gemove'.

Hip-hop lektira by Tibor:

Kool G Rap - Let The Games Begin







Započnimo igre s ovim. G Rap je apsolutni tata grimey New York zvuka, i jedan od prvih 4-5 stvaratelja hip-hopa kao samog pravca ikad. Stvorio je sve Nasove, Jigge, Wu-tangove, Mobb Deepove, koji su stvorili dalje sve ono što danas imamo i mi u TDKM preferiramo kao svoj zvuk. Prvih par godina je G Rap zvučao više funky kao i drugi, ali se isticao oštrinom, multijima, tvrdim lirikama, te kasnije postajao samo tvrđi i tvrđi kad su u to vrijeme otkrili da se 'i to može ustvari', jer su tek otkrivali što je sve moguće u hip-hopu. Treba spomenuti i njegovu dugovječnost na sceni i to da dan danas nakon 40-tak godina trga versove i izgleda i napada tvrdo i oštro kao i uvijek. Ovu stvar sam odabrao više jer je prespavana nego što se ističe ičime iznad ostatka njegovog kataloga.



Nas - Take It In Blood







Nakon G Rapa tu je Nas, možda i kao jedan od najvećih utjecaja na mene. Ova stvar i općenito taj album su, iz današnje perspektive, dosta prespavani naprema Illmaticu koji je, naravno, go-to izbor svima čim se spominje ime Nasir Jones. Hladnoća i smirenost, te spoj tvrdih i pjesničkih lirika i do tada neviđena glatkoća kojom je zaplovio ovim bitom i zvukom uspio prikazati slike New Yorka tog vremena čine ovu stvar baš jednom od meni dražih još od osnovne.





Cormega - Endangered Species







Ovaj album je možda i bio prvi album ikad koji sam otkrio, da je rađen od strane nekog tzv. underdoga, nekog igrača koji je taman bio toliko poznat da nitko u školi osim tebe ne zna za njega. Naravno otkrio sam Megu na Affirmative Action pjesmi i u to vrijeme nekako našao ovaj prespavani genijalni klasik album. Nemelodičan glas i flow koji je teško pitak na prvu, tvrde ulične lirike pune motiva ljubavi, izdaje, ljubomore, lojalnosti, savršen vibe bitova, New York atmosfera koju sam uvijek povezivao sa zagrebačkom atmosferom uz šetnje gradom. Ova traka mi se samo isticala iz nekog razloga u djetinstvu, vjerojatno zbog beata, ali cijeli album je definitivna preporuka ako tko nije slušao



G-Unit - Bad News







O ovim ljudima ne treba puno pričati. Apsolutne legende, potpuno neshvaćene u to doba od strane starije hip-hop ekipe. Po meni najjača grupa svih vremena, a ovo im je bila prva zajednička snimljena stvar i tu je već svima bilo jasno koliko je sati i što se sprema idućih par godina. Oživljeli New York, dali starom zvuku novo ruho koje je i dan danas u DNA modernog hip-hopa, a bome i našeg domaćeg. Također volio bih naglasit fun fact da je Yayou ovo najjači vers i da je čak i pojeo ovu drugu dvojicu.



Currensy - Scottie Pippen ft. Freddie Gibbs







Po meni, najbolje isproduciran album svih vremena, a jedan i od istovremeno najprespavanijih i najbitnijih, jer je spojio 2 najveće neovisne figure modernog rap zvuka, Spittu i Uncle Al-a, gdje je ovaj prvi uvjerio ovog drugog da se albumi mogu izbacivati preko vikenda direktno do konzumenta bez 'middle man-a', besplatno na download, bez da se zove mixtape. Tu je Alc shvatio priču i počeo raditi full albume s novom generacijom, koji su mene i Flowdeepa oblikovali cijelo desetljeće, a ova traka sama po sebi nije ni vrijedna trošenja riječi, samo treba stisnuti play i primiti se za stol ili nešto čvrsto u blizini.



Evidence - Fame (feat. Roc Marciano & Prodigy)







Meni top 3 albuma ikad, a ova traka vrijedna izdvajanja zbog kombinacije ove 3 legende, plus, ovdje sam prvi put čuo Roc Marcija, a Evidence kao takav je uvijek bio nekako najbliži nama domaćim ljudima, moguće zbog boje kože, moguće jer je jednostavno normala lik koji nije u tom američkom svijetu ludila, nego je nekako oblikovao svoj rep u nešto iz perspektive nekoga s kime bi komotno bilo tko od nas mogao sjesti na kavu na kvartu, ne znam kako drugačije opisati.



Roc Marciano - Thread Count







Ovaj beat i pjesma jednostavno predstavljaju sve ono što najviše volim u hip-hopu. Dovoljno je reći da sam na ovaj beat originalno napisao i snimio stvar 'Dgra'. Pa neka brat Conway Mašina slobodno priča kako smo od Griselde svi uzeli taj zvuk, ali na ovakve Q Tipove bitove se ispuštala duša dok je on još radio Gucci Mane type trap. Meni najdraži Marcijev album, Reloaded, definitivno teška lektira.



Boldy James - Moochie







Obrada teme s pjesme Ebonics od Big L-a, koju sam ja kasnije obradio na pjesmi 'Nadimak', koja se kasnije nastavila u 'Alias', a ove godine će izaći i 'Alibi' kao završetak te mini trilogije. Boldy je baš prespavan lik kojem sam predviđao velike stvari tada, pa je nestao na par godina i uvijek sam se nadao da će se vratiti u kombinaciju s Alchemistom, što se dogodilo prije koju godinu i od tada imamo tri nova instant klasika od tog dueta. Uglavnom, premoćna i pretvrda stvar.



Domo Genesis - Gamebreaker ft. Earl Sweatshirt







Jednostavno jedan od najlijepših beatova ikad na jednoj od najboljih pjesama ikad na jednom od mojih top 5 albuma ikad. Također sve nevjerojatno prespavano i vjerojatno sam jedini u RH koji će ovo izjaviti. Kad poslušate ne morate reći hvala, zahvalite se Alanu.

DJ Premier - Headlines feat. Westside Gunn, Conway & Benny







I DONT BEEF ON THE INTERNET I APROACH YOU.. Sve jasno za kraj, ova traka sama po sebi govori sve. Sve je živo i jače nego ikada. Žao mi je samo onih koji ne vide to i želio bih svima da mogu vidjet što prije.