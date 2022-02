Reper, roker i house DJ iz Kutine napravili sjajnu fuziju, ovo je njihova hip-hop lektira

Ako kojim slučajem niste čuli za grupu 'Podočnjaci' iz Kutine, to je trenutno jedna od najzanimljivijih i najneobičnijih rastućih glazbenih grupa u Hrvatskoj. Tri prijatelja čija su djetinjstva obilježila totalno različiti žanrovi glazbe uspjeli su se naći na pola puta te su nas u posljednjih godinu i pol dana oduševljavali glazbenim komadima kakve do sad nismo čuli na ovim prostorima.

Za glazbu je zaslužan Nix K (Nikola Klemić) koji je prije sklapanja ove skupine jako dobro djelovao na planu house glazbe. Neki od njegovih remixa došli su i do 15 milijuna pregleda na YouTubeu. Preostala dva člana čine vokale. Beachboy19 (David Šalković) je istančan pobornik stare škole hip-hopa, dok je Sinista Ruky (Karlo Rukavina) tijekom odrastanja najviše glazbeno bio vezan uz rock, metal i punk.

Foto: Podočnjaci

Svoje prve velike poteze i korake na domaćoj sceni Podočnjaci su napravili tijekom 2020. te početkom 2021. godine, izbacivši singlove Snađi se, Šiške, Pozeru i Papuče, a najveći projekt objavili su na ljeto prošle godine kada je izašao njihov debitantski album Ispod Očiju, koji je poprimio iznimno dobre reakcije publike, ali i glazbenih kritičara.

Na godišnjim hrvatskim glazbenim nagradama Rock&Off dospjeli su među najbolje od hrvatskog hip-hopa gdje su nominirani za Rap izvođače godine. Nagradu je na kraju osvojio Grše, a Podočnjacima su među konkurentima bila poznata imena poput Targeta i Krankšvestera.

Velik pokazatelj sjajno prihvaćenog albuma je došao i sa strane publike. Svoj debitantski solo koncert Podočnjaci su zakazali za 18. ožujak i zagrebački KSET, ali ulaznice su već rasprodane više od mjesec dana prije koncerta, pa se trenutno traže opcije ili za drugi dan nastupa u KSET-u ili za prebacivanje koncerta u veći prostor kako bi svi obožavatelji imali priliku doći poslušati trio koji je već nastupao na velikim hrvatskim festivalima poput Drito iz MSU-a i Beat na moru.

Uzevši u obzir sve ove uspjehe, ali i neobičnu žanrovsku kombinaciju, zanimalo nas je koje to pjesme dečki iz Podočnjaka smatraju svojom hip-hop lektirom.

Hip-hop lektira by Podočnjaci:

Foto: Podočnjaci

Tha Alkaholiks ft. Diamond D - The Next Level (HDZ Remix)

Nedavno sam našao ovaj sakriveni dragulj i poslušao ga 50+ puta u zadnjih mjesec dana, u prilici obavezno poslušati na dobar sound sistem, kakva stvar!

Mobb Deep - Shook Ones Part II

Vječni klasik za kojeg previše riječi nije potrebno.



Mazde feat. Khary - Neverland

Nije baš izvorni hip-hop ali je zato kvalitetan rap u elektronskom future bass ruhu. Još jedna u nizu koja se u startu vrtila na repeat a sad je se rado sjetim ponekad.

Stephen & KillaGraham - Crossfire, Part II (feat. Talib Kweli)

Također nije izvorni hip-hop, elementi rapa su tu, ali stvar je svejedno teški benger.



El Bahattee - Svaki pas ima svoj dan

Između ostalog volim ovo zbog samog stila El Bahatteea, oštro i bez dlake na jeziku. Pjesma je dinamična i pobuđuje bunt u meni, grizem kao pas dok ju slušam. Jednostavno je lakše pomicati granice uz nju.

General Woo - 20

Pjesmu 20 volim zbog odlične matrice koja je kao teleport, baca me u neku drugu dimenziju. Odlična za vožnju automobilom u kasne sate dok te obasjava blještavilo grada. Nadahnjujući tekst Generala govori da će se sve kad tad isplatiti na ovaj ili onaj način pa se tako automatski osjećam bitno (kul).

La Bla, Edoo Maajka, Fat Cat, Pipm, Bolesna Braća, Tram 11, Elemental, Nered i Stoka, Alejuandro Buendija, El Bahattee - Grafiti Cypher

Grafiti pjesmu obožavam jer su svi najbolji hrvatski izvođači hip-hop glazbe na jednom mjestu i dokazuju koliko je hip hop zabavan, maštovit, strukturiran i samim time spaja individue.

MF DOOM - Doomsday

Definitivno među top 3 repera MF DOOM (zapamtite uvijek sve velikim slovima) oduševljava svojom domišljatom lirikom, fantastičnim flowom po glatkoj podlozi. Kako bi on sam rekao: "What the Devil? He's on another level It's a word! No, a name! MF - the Super- Villain!"

Nas - New York State of Mind

Druga pjesma po meni najboljeg rep albuma svih vremena Illmatica. Preslušavam ovaj album od svoje desete godine i ne mogu ga se zasititi. Nemamo tu što previše pričati. Nas is like 'half man half amazing'.

Žugi & Flowdeep - 56

Flowdeep i Žugi, Žuga, Dečec s kvarta očarali su me albumom "7 grama". Ukratko Top 5 hrvatskih repera. Top 5 hrvatskih rep albuma.