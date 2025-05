Teška životna priča natjecateljice RTL-ovog showa: Bili smo beskućnici, prodavala sam školjke da kupim kruh

Od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je novi uzbudljivi show 'Farma'! Među 19 natjecatelja koji će gradsku vrevu zamijeniti izolacijom na pitoresknom seoskom imanju, brigom o životinjama i radnim zadacima te borbom za 50.000 eura je i Slovenka Manja. Manja Šernek 26-godišnjakinja je iz slovenskog Portoroža koja radi u turizmu i kreira sadržaj na društvenim mrežama. Uz to, ova svestrana djevojka bavi se gamingom, meditira, obožava knjige i boravak u prirodi. Od malih nogu gluma i ples bili su ono što je ispunjava te je vrlo rano shvatila da nema problem biti „glavna“ i u centru pozornosti. No ulaskom u 'Farmu', Manja će otkriti i svoju emotivniju stranu te ispričati tešku životnu priču. „Kad sam bila mala, mi smo bili beskućnici... Već sam od jako malih nogu radila. Skupljala sam školjke i bojala ih pa sam ih prodavala turistima za nekoliko kuna, da mogu kupiti kruh. Osjetila sam glad, zato sada imam tako veliku ambiciju i to me gura dalje“, ističe Manja. Unatoč svemu što je proživjela, ova simpatična djevojka svojom veselom osobnosti, pozitivnom energijom i zaraznim osmijehom gura dalje kroz život.

„Ti si možeš promijeniti život sutra ako želiš, ali moraš imati disciplinu. Disciplina je najvažnija stvar za sreću“, objašnjava. Manja sebe opisuje kao ekstroverticu, veliki je emotivac, voli dobru zezanciju i vrlo je komunikativna pa bi se u showu mogla dobro uklopiti među različite karaktere i dobro ih „čitati“. Također, ističe kako je vrlo prilagodljiva situaciji, ne boji se biti iskrena, no kad zatreba zna biti i diplomat. „Ako je neka osoba bezobrazna, ne mogu biti s tom osobom u istoj prostoriji. Jako se rijetko upuštam u svađe. Jako volim gledati dramu, ali mrzim biti dio drame. Ako na 'Farmi' dođe do svađa, pokušat ću se držati sa strane“, najavljuje. Osim toga, njezina prednost mogla bi biti činjenica da je već imala priliku iskusiti svijet realityja. Naime, bila je sudionica slovenske inačice ‘Farme’, a na selu je tražila svoju srodnu dušu i u slovenskoj verziji ‘Ljubav je na selu’!

Sada želi novu priliku i još jedno životno iskustvo. „Volim izazove i htjela sam opet iskusiti život bez modernih luksuza, barem na neko vrijeme“, ističe Manja koja se ne boji zasukati rukave i prionuti svim radnim zadacima te se brinuti o životinjama koje će je na 'Farmi' dočekati. „Nedostatak komfora će mi prilično nedostajati, obožavam svoju udobnosti i vegetarijanka sam pa će biti zanimljivo vidjeti kako ću se snaći“, govori Manja i dodaje da ‘Farmu’ vidi i kao dobar trening te način da izgubi nekoliko željenih kilograma. Koja je Manjina priča, kako će se snaći u izolaciji i hoće li svoje komunikacijske vještine i neposrednost iskoristiti u stvaranju odnosa s drugima, pokazat će ‘Farma’, od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u.

