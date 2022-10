Kako je moguće da se na javnoj televiziji i dalje emitira emisija čovjeka protiv kojeg su podizane tužbe?

Dnevnik // Nova TV - TRI RUŽE

Rijetko kad se oko neke teme postigne konsenzus, no može se reći da je Nova TV za svoj novi studio iz kojeg se od prošlog tjedna emitira Dnevnik, generalno dobila niz pohvala. Već na prvu se vidjelo da studio s modernim rotirajućim stolom izgleda veoma svjetski, dizajniran je sa stilom, ali nije se pretjeralo, a već provjerena kombinacija voditelja, kao i ostatak ekipe, jako se dobro snašla u novom okruženju. Veliki ekrani u pozadini zanimljivo se koriste, no bilo je tu za početak i nekih “dječjih bolesti” poput situacija kada je rezolucija prikazane slike na tim ekranima bila negledljiva ili kada su voditelji bili prilično čudno pozicionirani u odnosu na ispisan tekst ili u odnosu na druge osobe u studiju, a koje onda izgledaju “umanjeno”. No, većinom je riječ o početnim tehničkim boljkama koje će se, vjerujem, s vremenom riješiti. Ono što ne djeluje kao početnički lapsus je uvodna glazba koja je dosad bila prepoznatljiv i zaštiti znak za početak emisije. Sada zvuči kao… iskreno, niti ne znam kako jer je toliko bezlično da samo kroz jedno uho uđe, a kroz drugo izađe.

No, sve u svemu, novi vizualni identitet Dnevnika Nove TV odmah se nametnuo kao standard, ali nije dovoljno samo prokomentirati kako nešto izgleda, nego i što se može čuti i pogledati u središnjoj informativnoj emisiji. Većinom je to ostalo na jednako dobrom nivou kao i prije, Dnevnik Nove TV ima reputaciju do koje drži. Ipak, ono što se u nekim trenucima čini jest kao da realizatori Dnevnika imaju problema sa sadržajnim identitetom. Ukoliko se povuče paralela s konkurentskim RTL-om, oni su u drugačijoj situaciji jer imaju RTL Danas, koji je središnja informativna emisija, a kasnije se emitira RTL Direkt, koji je večernja informativna emisija. I otprilike se zna što se može u kojoj očekivati jer je stil drugačiji, obrada tema je drugačija, Direkt ima prostora za detaljnije analize, dulje intervjue i slično… Kod Nove TV je problem što ponekad djeluje kao da se Dnevnik gubi u kombiniranju ta dva formata. Pa se postavlja pitanje što ide u Dnevnik, a što ne? Posebice to dolazi do izražaja u novom nedjeljnom izdanju u kojem se po novome emitira nova rubrika “Poziv”. Do sada prikazane priče bile su korektne, ali koliko im je mjesto u ovom formatu je upitno, posebice zato što Nova TV ima “Provjereno” za jake istraživačke priče. Stoga nije sasvim jasno što će u emisiji u kojoj gledatelji žele dnevne novosti prekid, odnosno poziv, od gotovo 15 minuta.

Stanje nacije // RTL - DVIJE RUŽE

Velikih je problema s identitetom imao ranije spomenuti RTL Direkt dok mu je jedno od glavnih lica bio Zoran Šprajc. Poznati voditelj postao je toliko dominantan da gledatelj više nije mogao procijeniti gleda li RTL-ovu informativnu emisiju ili Šprajcov osobni blog u udarnom večernjem terminu, a to nije bila dobra kombinacija ni za emisiju niti za voditelja. I stoga je pokretanje samostalne emisije Zorana Šprajca “Stanje nacije” bio najbolji mogući potez koji je RTL mogao povući. RTL Direkt vratio se na svoj put, a Šprajc je dobio priliku da u punom sjaju pokaže koliko ima mota za satiru. I ako stavimo na stranu koliko se netko sa Šprajcem i njegovim stilom slaže ili ne, jedna takva emisija veoma je moderni i u svijetu popularni pristup, a pokazuje to i nakon ljetne stanke. Uostalom, “Pregled proteklog tjedna s Johnom Oliverom”, s kojim se može povući paralela i kada je riječ o vizualnom identitetu i o stilu, HBO producira još od 2014. i ima svoju vjernu publiku.

Doktor Oz // HRT 2 - ČETIRI KAKTUSA

Nemam ovdje neku poseban komentar, samo kratko pitanje: Kako je moguće da se na javnoj televiziji i dalje emitira emisija čovjeka protiv kojeg su podizane tužbe, koji je prozivan zbog nadriliječništva, zbog obmanjivanja publike te dovođenja u opasne zablude radi vlastitog profita? Kako? Zašto? Tko je toliki fan Doktora Oza da se on doslovno ne skida s HRT-a? Svaki put kad čovjek pomisli da smo ga se riješili, on se pojavi u nekom novom terminu, sada je subotom ujutro na drugom programu HRT-a! Kako? Zašto?

POZITIVNO // HRT 1 - JEDNA RUŽA

Nešto pozitivno za kraj i to doslovno. Često se publika žali da su pozitivne vijesti u deficitu pa je sasvim zanimljivo skrenuti pozornost na “Pozitivno”, emisiju HRT-a isključivo o dobrim vijestima koja se emitira nedjeljom ujutro. Iako je orijentirana uglavnom na vjerske teme, obrađuje i generalno pozitivne priče iz života građana, a nije nimalo patetična. Emisija nije vrhunsko produkcijsko ostvarenje, ali definitivno otvara prostor temama koje inače ne bi našle svoj prostor u emisijama, što je pohvalno.

VIDEO: Angelina Jolie podnijela tužbu protiv Pitta, optužila ga za zlostavljanje