Robert Knjaz otkriva kakvi su Vatreni privatno: 'Sad nakon svega ovo mislim o njima'

Nevjerojatno mnogo puta čuli smo onu krilaticu "Nogomet je najvažnija sporedna stvar na svijetu". Kada razgovarate s ljudima u Hrvatskoj, ako ne pratite nogomet, uvijek vam se čini da ste crna ovca u društvu. No, Robert Knjaz ima rješenje i za one koji nisu nužno veliki fanovi ovog sporta. Njegov projekt "Knjaz kod Vatrenih", koji se danas počinje prikazivati na HRT-u, pokazat će drugu stranu naših nogometaša, a ne samo onu koja uključuje borbu za gol na zelenom travnjaku. Život Vatrenih nisu samo brutalni treninzi i teretana, a to će u novom Knjazovom serijalu potvrditi i njihovi prijatelji i znanci. S autorom smo razgovarali o detaljima ovog projekta, a otkrio nam je i čemu se gledatelji mogu veseliti.



Večeras počinje vaš novi serijal 'Knjaz kod Vatrenih'. Kao veliki fan nogometa, sigurno ste dugo planirali ovakvo što?



Nakon što sam posljednjih nekoliko godina radio popularnoznanstvene serijale o hrvatskim velikanima, najvećim svjetskim feštama, životinjama i osjećajima, lijepo je malo promijeniti i baviti se lakšim temama, i to nogometom, koji igram, volim i pratim još od rodilišta. Živimo u zemlji gdje je nogomet vrlo bitan, reprezentacija nas uvijek spaja bez obzira na to bili stari ili mladi, debeli ili mršavi, muško ili žensko, nisam mogao propustiti tu priliku. Posebno jer je uskoro SP u Kataru, pa je ovo super najava.

Foto: Privatni album



Nogometaši rijetko vole govoriti o privatnom životu. Mogu li gledatelji očekivati da će ih bolje upoznati nakon ovog serijala?



To je osnovna motivacija za ovaj serijal jer o Vatrenima čitamo u mnogim sportskim člancima gdje se tematiziraju njihovi sportski uspjesi, ali puno rjeđe čitamo o njihovim privatnim životima i o njihovim osobnostima. Upravo me to zanima, pa sam ih odlučio prije prvenstva približiti našim navijačima i gledateljima da doznamo tko su zapravo ti ljudi zbog kojih cijela nacija pada u trans kada pobjeđujemo ili u očaj kada gubimo. Moram vam reći da su vrlo simpatični i dragi te su me ugodno iznenadili. Od 1 do 10 većinom su čista desetka!

Foto: Privatni album



Snimali ste ih u klubovima u kojima igraju. Koliko je teško bilo sve to organizirati? Koje ste gradove sve posjetili i koje ćemo sve nogometaše vidjeti?



To je bio najgori dio cijeloga projekta, zato što nismo mogli snimati prije 31. kolovoza jer tada završava ljetni prijelazni rok pa mnogi od Vatrenih nisu znali hoće li ostati u tom klubu, gradu i državi. A zadnji rok za snimanje prve četiri epizode bio je 19. rujna, kada je bilo okupljanje za Ligu nacija, što znači da sam imao vrlo mali vremenski okvir da se poslože snimanja. Tako smo jureći snimili Lovru Majera u Francuskoj, u Rennesu, Josipa Juranovića u Celticu i Bornu Barišića u Glasgow Rangersima, Ivana Perišića u londonskom Tottenhamu, Bornu Sosu u Stuttgartu, Joška Gvardiola u Leipzigu, Mislava Oršića u Zagrebu i toplo se nadamo snimanju Marka Livaje. Zbog toga u ovo prvenstvo ulazim sretniji nego ikada dosad jer smo uspjeli snimiti sve igrače u roku koji se činio nemoguć.



Osim što ćemo upoznati 'ljudsku stranu' Vatrenih, hoćete li s njima posjetiti neka najdraža mjesta u gradovima u kojima igraju? Prepoznaju li ih tamo ljudi na cesti?



Naravno da smo posjetili njihova najdraža mjesta u gradu gdje igraju, a to su njihovi stadioni, ha-ha-ha. Ali treba reći da snimanje vrhunskih nogometaša nije onakvo kakvo si ljudi zamišljaju, sve mora biti brzo jer zbog njihovih obveza i klupskih pravila rijetki su dani u mjesecu kad možeš dobiti koji sat za snimanje i to često prije ili poslije treninga. Ali oni su svi redom omiljeni među ljudima, pa je, recimo, snimanje s Juranovićem u Glasgowu dan poslije utakmice bilo gotovo nemoguće od silnih navijača i selfija, valjda ih je bilo sto… Slično je bilo i s Majerom, Sosom i Gvardiolom u njihovim gradovima. Stvarno je lijepo vidjeti koliko su naši Vatreni omiljeni u svojim klubovima izvan Hrvatske, što možda katkad i nismo svjesni.

Foto: Privatni album



Jeste li upoznali neke njihove prijatelje koji nisu članovi kluba?



U svakoj epizodi imamo rubriku "Svjedoci" u kojoj nekoliko prijatelja, najbližih ljudi oko Vatrenih govori o njima iz drugog rakursa i otkriva nepoznate i zabavne detalje o njima...



Serijal počinje u gostima kod Lovre Majera, jeste li doznali, na primjer, koji je njegov najdraži film?



Koji je njegov najdraži film, koje je njegovo najdraže jelo ili najdraži sport, u čemu je još talentiran i zašto se nije bavio tekvondoom s obzirom na to da mu je tata bio ekipni svjetski prvak, doznat ćete u emisiji. Ne smijem vam sada to otkriti jer onda nećete gledati emisiju, koja počinje ovaj utorak na HTV1 u 20.15 sati, taman prije početka Lige prvaka, a repriza je srijedom na HTV2 u 16.15 sati.

Foto: Privatni album



Što je bilo najizazovnije tijekom snimanja ovog serijala?



Najizazovnija je bila sama organizacija, doći do tih igrača, biti na tim lokacijama u točno određeno vrijeme, dogovoriti se i dobiti dopuštenje od nogometnih klubova… – sve je to meni i cijeloj ekipi od 15-ak ljudi oduzelo najviše energije. Susret s igračima, intervjui i montaža ipak su bili slađi i ljepši dio projekta. Sad nakon svega mislim da imamo sjajnu momčad koju čine vrlo pošteni i iznenađujuće zanimljivi ljudi sa svojim skrivenim supermoćima i interesima mimo nogometa koji će mnoge iznenaditi.

Foto: Privatni album



Uskoro počinje nogometno prvenstvo u Kataru, hoćete li otići na neku utakmicu?



Bilo je već prvenstava za koja sam rekao da neću ići pa me dan prije povuče atmosfera i ne okrenem se a već sam na stadionu u drugoj državi. Tako sam bio na svim prvenstvima osim 1996. godine u Engleskoj, a za Rusiju sam rekao da neću ići pa sam na kraju otišao na finale, na jedinu utakmicu u kojoj smo izgubili. Dakle, sve vam je jasno, preuzimam krivnju za poraz jer da sam ostao kod kuće, sto posto bismo pobijedili. Zato ću sada ostati doma i pružiti Hrvatskoj šansu da dođe do tog zlata koje zaslužuje. Hrvatskaaa!

VIDEO Drew Barrymore progovorila o teškom djetinjstvu: 'S 13 godina dva puta sam bila na odvikavanju, završila sam u psihijatrijskoj ustanovi