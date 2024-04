Tara Thaller pohvalila se novim imidžom, komentirao je i njen dečko

Glumica i pjevačica Tara Thaller (26) na društvenim je mrežama pokazala novi imidž, s kovrčavom kosom. U pričama na Instagramu pokazala je kako izgleda njezina rutina pranja kose i otkrila da je zapravo prirodno kovrčava.

'Bok, kovrčava curo, lijepo te upoznati', opisala je glumica fotografiju i odmah dobila puno komplimenata. Javio joj se i njen dečko Mateo Cvenić.

'Bok, lijepa', napisao je, a zaljubljena glumica mu je odgovorila s: 'Bok, zgodni.'

Podsjetimo, Tara se razvela od glazbenika Farisa Pinje, a s Mateom Cvenićem upoznala se u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem joj je bio mentor.

U intervju koji je dala za Gloriju otklonila je sumnje kako je njezina veza s Mateom bila uzrok njezinom razvodu od Farisa nakon što su godinu i pol dana bili u braku.- U pitanju su bili drugi razlozi. Ne želim ulaziti u detalje, no do razvoda bi došlo prije ili kasnije. Nije tajna da smo Mateo i ja kliknuli čim smo se upoznali. Tijekom sezone smo se odlično slagali i postali prijatelji, ali nije nam bilo ni na kraj pameti da ćemo se i ljubavno spojiti. Intenzivnije smo se počeli družiti nakon moje rastave i prijateljstvo je preraslo u nešto više - ispričala je Tara u razgovoru za Gloriju. Njezin bivši suprug je nedavno u intervju za IN Magazin rekao u kakvom su odnosu ostali nakon razvoda.

- Ostali smo u dobrim odnosima, ali da se podržavamo, baš i nismo, jer malo je neprirodno u periodu kad se ljudi rastaju da budemo neka konkretna podrška, ali mislim kad se stvari malo slegnu da ona želi meni najbolje, ja želim njoj najbolje - rekao je Faris za IN Magazin. Faris je u lipnju ekskluzivno za Večernji list potvrdio kako se on i Tara razvode i rekao je tada kako su pokušali spasiti brak, ali nije im uspjelo.

- Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem - kazao nam je tada Faris.

