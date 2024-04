Vrijeđali su je i ismijavali, a sada zvijezdu 'Seksa i grada' hvale zbog prirodnog izgleda: 'Boginja'

Zvijezda serije 'Seks i grad' Kristin Davis (59) često je bila meta kritika zbog svog 'plastičnog' izgleda, a brojni su je obožavatelji popularne serije često znali ismijavati zbog fotografija njezina natečenog lica i korekcija koje je radila. Charlotte iz 'Seksa i grada' sada je iznenadila mnoge, i to ugodno, a tako što je pokazala prirodnu ljepotu bez trunke šminke na licu. Fotografiju je podijelila na svojem Instagram profilu, a nastala je tijekom odmora u Keniji.

Njezine smeđe kovrče padaju joj preko ramena dok pozira u košulji boje breskve. - Još osjećam jet lag, ali ova kenijska frizura je bila vrijedna toga - napisala je u opisu fotografije i prisjetila se svog putovanja na kojemu je, očito, uživala. Obožavatelji su joj ubrzo počeli u komentarima pisati da izgleda lijepo, prirodno i atraktivno.

- Moj Bože - napisao je jedan obožavatelj i dodao emoji srca, dok joj je drugi poslao vatrice i srca te kratko poručio: - "Ti si boginja". Mnogi su komentirali i da joj lice izgleda mršavije i manje natečeno nego ranije. Glumica se nedavno osvrnula na alergijsku reakciju koju je dobila zbog korištenja filera na licu te je priznala da je plakala zbog toga.

VEZANI ČLANCI:

Foto: Instagram

- Morala sam otopiti filere i zbog toga su me nemilosrdno ismijavali. A ja sam lila suze zbog toga. Bilo mi je to jako stresno - iskreno je priznala za The Telegraph prošlog ljeta i priznala da je korigirala usne, no rezultati očito nisu bili onakvi kakve je očekivala. - Dugo mi nitko nije rekao da ne izgledaju dobro - dodala je te nastavila: - Srećom, imam dobre prijatelje koji su mi na kraju rekli da su primijetili da se ne smiješim sebi u ogledalu. Pa tko se smiješi samome sebi u ogledalu? Ludi neki ljudi - rekla je.

Slavna glumica također je dodala da je bilo izazovno prihvatiti promjene koje su se događale na njezinu licu i tijelu zbog procesa starenja, a to je osobito izazovno u društvu i industriji koja cijeni mladolikost. - Izazov je sjetiti se da ne morate izgledati tako. Internet to želi od vas, ali istovremeno i ne želi. To su sve neka sukobljena stajališta - objasnila je.

VIDEO: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv