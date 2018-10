Tajči: Ovo je najveća lekcija o ljubavi koju sam naučila

Tatjana Cameron Tajči uz glazbenu karijeru počela je graditi karijeru životne trenerice i motivacijske govornice.

Osnovala je udrugu Waking Up Revolution i na taj korak potaknula ju je smrt supruga Matthewa koji je preminuo od raka pluća.

Od 13. do 20. listopada održava se njezin „Transformativni Retreat and Sea Cruise“ na brodu “MS Paradis” koji će ploviti od Splita do Dubrovnika.

U intervju koji je dala za magazin Azru priča o ljubavi, vjeri i svojim novim zanimanjima.

- Mnogo je onih koji se bore s depresijom i anksioznošću. Kroz svoj rad im pružam inspiraciju da počnu s procesom iscjeljenja ili promjene. To radim kroz motivacijske govore, tečajeve, radionice i programe kao što je sedmodnevno krstarenje Jadranom. - objasnila je pjevačica koja je bila na vrhuncu svoje popularnosti početkom 90-ih kada nas je s pjesmom "Hajde da ludujemo" predstavljala na Eurosongu.

U intervju priča o tome kako nije lako predati se ljubavi jer ona boli i ističe kako kad u svakom trenutku života izaberemo ljubav

onda naš život postaje dar nama samima ali i drugima oko nas.

- Najveća lekcija koju sam o ljubavi naučila je da ona zaista iscjeljuje najveće traume i pobjeđuje strahove. To je bezuvjetna ljubav koja ne sudi i od nas samo traži da se predamo. Voljeni smo onakvi kakvi jesmo i u svakom trenutku, bez obzira na to što nam svijet

oko nas govori da smo predebeli, premršavi, glupi, ružni… - kaže pjevačica i dodaje:

- Kroz život sam naišla na nekoliko prekretnica koje su mi pomogle da shvatim da ne trebam ispuniti nečije želje i naredbe da bih bila dostojna i vrijedna ljubavi, ali i to da ne trebam živjeti po tuđim definicijama da bih živjela dobar, smislen i vrijedan život. To su, nažalost, poruke koje nas nauče od malena i moja motivacija je da pomognem ljudima da shvate da je ljubav dostupna svima.