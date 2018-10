Gastarbajteri u serijama: U Hrvatsku stigli na privremeni rad

Već nekoliko godina hrvatske produkcije surađuju s onima iz drugih zemalja regije, tako da su trenutačno udarne serije svih triju nacionalnih televizija pune "naših gastarbajtera". U "Pogrešnom čovjeku" (RTL), "Na granici" (Nova TV) i u "Novinama" (HRT) možemo gledati i mlade i starije, poznate i nešto manje poznate srpske, crnogorske i bosanske glumce.

NOVINE

Nakon više od dvadeset godina srpsku glumicu Branku Katić opet gledamo na malim ekranima kao novinarku Dijanu Mitrović u seriji “Novine”, koje su njezin prvi hrvatski projekt. Početkom devedesetih, kad se dogodio njezin glumački uzlet na prostoru bivše Jugoslavije, gledali smo je u seriji “Policajac s Petlova brda”, u kultnim filmovima Srđana Dragojevića “Lepa sela lepo gore”, “Nismo mi anđeli”, “Rane” te Kusturičinu hitu “Crna mačka, beli mačor”. Glumica ima samo riječi hvale za Rijeku, u kojoj se snimaju „Novine“.

– Rijeka je fantastičan kozmopolitski grad. Riječani su divni domaćini, toliko je dobre volje i lijepih osmijeha bilo posvuda oko nas. Uvijek smo i svuda bili dobrodošli. A vjerujem i da je naša serija uzvratila Rijeci ljubav. Pregršt fantastičnih kadrova učinilo je da Rijeka postane jedan od snažnih aktera naše serije.

Kao što možda već znate, naši izvršni producenti (Nebojša Taraba i Miodrag Sila op. a.) veliki su gurmani. Nezaboravan je bio odlazak k braći Čučković, čuvenim rock’n’roll mesarima iz Viškova koji su nam priredili raskošnu gozbu bifteka. Rade i Lenka odveli su me u odličan riblji restoran pokraj tržnice koji se zove konoba “Fiume”. Pokraj našeg hotela mali je, ali izvrstan restoran “Nebuloza”.

A kako smo u Rijeci bili jako vrijedni, kavu smo voljeli piti ispred naše riječke “kuće”, hotela “Continental”, na suncu, s pogledom na grad dok čekamo početak snimanja. Voljela sam i kavu u “Bunkeru”, s prekrasnim pogledom na more. Jako sam ponosna na našu seriju, kaže glumica iza koje je i nekoliko važnih hollywoodskih projekata.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Brankina kolegu iz „Novina“ Sarajliju Izudina Bajrovića ne treba posebno predstavljati, iza njega je više od trideset što filmskih, što televizijskih uloga. Član je Narodnog pozorišta Sarajevo te je tumačio neke od najpoznatijih dramskih likova, a u ožujku je utjelovio “ulogu svih uloga” – kralja Leara. O snimanju „Novina“ u kojima tumači lik Marinka Prskala kaže:

– Rijeka je divna. Ima takvu buru kakvu nikad nisam doživio. Mi smo snimali u drugom mjesecu i to je bilo baš brrr.

Kako sam ja stari gost Rijeke, nije bilo potrebno da mi kolege otkrivaju neka nova mjesta jer već znam gdje u Rijeci volim boraviti, gdje mogu pojesti ono što mi se sviđa, kuda se mogu prošetati i slično. Najviše volim boraviti u jednoj pivnici pokraj hotela „Bonavia“. Ono što me veseli na snimanjima u Hrvatskoj jest da ima snimanja. Žale se i moji kolege iz Hrvatske da nema dovoljno posla, da nisu adekvatno plaćeni za svoj posao, ali, za razliku od BiH, u kojoj su snimanja filmova i serija incident, u Hrvatskoj je produkcija ipak na nekom puno višem nivou – zaključuje Bajrović.

POGREŠAN ČOVJEK

Mladi Crnogorac Emir Ćatović prije nekoliko godina počeo je svoj proboj u filmski i televizijski svijet – osim u „Pogrešnom čovjeku“, u kojem tumači glavnu ulogu Lazara Crnkovića, glumio je u filmu „Biser Bojane“, snimio je nekoliko kraćih filmova od kojih je najpoznatiji „Odraz“ te nekoliko serija.

– Nikoga nisam otprije poznavao, prvi sam se put susreo sa svim glumcima na setu. Zasad mi je jako ugodno surađivati sa svima, pa tako i s hrvatskim kolegama. Svi vrlo opušteno rade svoj posao i odlučni su u tome da pokažu kako kvalitetno rade i surađuju.

Volim putovati motociklom po zemljama u regiji, a svidio mi se Murter na kojem smo snimali scene za „Pogrešnog čovjeka“. Ima u Hrvatskoj prelijepih mjesta, tako da, obići je motociklom i nije toliko loša ideja – kaže Crni.

Marko Nikolić, legendarni Momčilo Popadić iz „Boljeg života“, sad je Lazar Crnković sr. u „Pogrešnom čovjeku“. Godine 2012. dobio je nagradu „Pavle Vuisić“ za životno djelo. Glumi od 1967., a do sada je radio u više od 90 projekata.

– Naučio sam se u ovih 50 godina strpljenju, što je jedan od najtežih uvjeta za uspjeh na filmu i televiziji. Što sam stariji, sve me više strah da me ovi mlađi kolege ne ulove da sam počeo biti senilan, oni već mogu usavršiti tekst čim ga dva-tri puta pogledaju. Tako sam i ja nekad mogao, danas mi je ipak malo teže, no i dalje se držim… – šali se Nikolić i dodaje: – Ovdje je uvijek gužva, veliki set… Ali kad se u pauzama sretnemo, razgovaramo, šalimo se, prisjećamo uspomena, lijepo je – kaže Nikolić.

Četrdeset godina dugu karijeru glumice Dare Džokić obilježilo je mnogo projekata kako na televiziji i filmu tako i u kazalištu. Dobitnica je brojnih nagrada među kojima je i „Velika Žanka“ koja se dodjeljuje glumcu koji je obilježio kazališni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza. Sad je i Milena u „Pogrešnom čovjeku“.

– Kad radite nešto, beskrajno je važno da vam ekipa bude ugodna i da se lijepo družite s kolegama zato što to održava tu neku dobru atmosferu i dobar duh. Mi ovdje po nekoliko mjeseci praktički živimo zajedno i loši međusobni odnosi mogu biti kobni! Tada staje posao – objašnjava Dara Džokić.

U „Pogrešnom čovjeku“ od „gastarbajtera“ još možemo gledati Petra Benčinu, Bojanu Stefanović, Branislava Lečića, Goricu Popović, Milicu Jovanović, Tamaru Aleksić te Pavla Mensura.

NA GRANICI

U seriji „Na granici“ 33-godišnja srpska glumica Tijana Pečenčić tumači ulogu Alme Sučić. Poznata je po ulozi Milice Zimonjić Zimče iz televizijske serije „Vojna akademija“, a glumila je i u serijama „Kud puklo da puklo“, „Žene s Dedinja“ te u još nekoliko projekata.

– Veseli me što ću ponovno ovdje provesti dulje vrijeme. U Zagrebu se osjećam kao domaći jer sam prije izvjesnog vremena živjela i radila ovdje. Pula, Split, Hvar, Vis, Opatija i još neka mjesta imaju posebno mjesto u mojem srcu, a sigurna sam da će mi boravak ovdje donijeti još putovanja u slobodno vrijeme. Moram istaknuti da me jako raduje sve češća kulturna suradnja između država regije.

Meni kao glumici te su suradnje važne na više nivoa, donijele su mi regionalnu afirmaciju, rad, učenje od sjajnih kolega, profesionalno su me obojile i obogatile za prijateljstva širom regije, pružile mi mogućnost da putujem i upoznajem, zaključuje Tijana.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Nermin Omić (Nediljko Penava, „Na granici“) kao mali sanjao je da će završiti u Hollywoodu, a dogurao je do prvaka drame Tuzlanskog pozorišta. U popularnim bosanskim serijama „Viza za budućnost“, „Dva smo svijeta različita“, „Lud, zbunjen, normalan“ ostvario je maestralne uloge.

– Prva moja suradnja bila je s Kristijanom Milićem u “Živima i mrtvima” koji su već postali jedan od kultnih filmova. Zbog te odlične suradnje veselim se svakom sljedećem projektu u Hrvatskoj tako da sam od onda glumio i u nekoliko hrvatskih filmova, serija, ali i u kazalištu.

Od hrvatskih specijaliteta kolege su mu preporučili slavonski kulen, legendaran dalmatinski pršut i masline.

– Degustirano i isprobano! – smije se Omić.

Elvira Aljukić („Na granici“) glumi Anđelku Penavu, a javnost je se vjerojatno sjeća i iz popularnih serija „Lud, zbunjen, normalan“ ili „Krize“.

– U ovaj sam projekt došla sasvim slučajno. Kolega Nermin Omić dobio je poziv za casting i zamolio me da mu budem partnerica na snimanju. Iako nije običaj da u kadru bude glumac kojeg produkcija nije pozvala, poslana je snimka sa mnom i u meni su “prepoznali” Anđelku pa sam pozvana u seriju. Na setu se družimo; ima dosta i smijeha i nervoze iza i ispred kamera, a ta svakodnevna druženja ponekad rađaju prijateljstva za cijeli život – kaže Elvira.

Dodaje da je ekipa tijekom boravka u Vinkovcima i Virovitici išla na izlete te je razgledala okolicu, ali nada se da će je Zlatan Zuhrić, koji je zadužen za to, još provesti da vidi lokalne znamenitosti.

– Nadam se da će me uputiti i na neku gastroponudu. Nedavno sam pila sok od koprive i bio je odličan, a napomenuli su mi i da probam velebitsku rakiju s jedanaest vrsta trava – dodaje Elvira.

Sve tri serije izuzetno su gledane, svaka je našla svoju publiku koja prati živote likova iz epizode u epizodu. No, još do prije tri godine neki hrvatski glumci bunili su se „da im srpski kolege uzimaju kruh“, dok su se na srpskim naslovnicama mogli vidjeti naslovi poput „Srbi u Hrvatskoj glume samo negativce“.

Čini se da je brojenje krvnih zrnaca ipak iza nas i da se gleda samo kvaliteta, a kad je riječ o ovim trima serijama, ona je sasvim sigurno neupitna.

