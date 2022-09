Svjedoci koji su s Marijanom Seifert bili u noći njezina nestanka: Rekla je da je pusti na miru i da se boji

U emisiji ''Provjereno'', prikazanoj jučer na Novoj TV, roditelji Marijane Seifert i osobe koje su s njom provele večer kada je nestala govorile su pred TV kamerama o Marijani i iznijele neke tvrdnje koje su kontradiktorne onome što je Marijanin suprug Karlo kazao medijima nakon nestanka svoje supruge koju javnost poznaje i kao pobjednicu Big Brothera. Marijanini roditelji shrvani su, a njezina majka već dva mjeseca nema snage izaći iz stana.

– Četiri mjeseca da ja nemam pojma di je moje dijete, kakva je njena sudbina. Ovu agoniju koju mi proživljavamo, ne želim nitko da je doživi. To je nešto najgore, najstrašnije što čovjek može doživjeti – izjavila je Gordana Kovačević, mama Marijane Seifert. Marijanin suprug Karlo prijavio je njezin nestanak 27. travnja, a policija je kod Mosta mladosti pronašla stvari koje su pripadale Marijani. Karlo Seifert medijima je rekao kako njegova supruga nije ostavila poruku i da su zajedno otišli na počinak oko ponoći. Osobe koje su razgovarale s novinarima Provjerenog tvrde kako je nemoguće da je Marijana otišla na spavanje oko ponoći jer se tu večer družila s njima i kući je stigla tek oko tri ujutro. Tog dana odradila je svoju smjenu u kafiću od 9 do 15 h i nakon toga je otišla u obližnji kafić na kavu. – S kave je prešla na alkoholna pića. Bila je u društvu jedne osobe, prijatelja, poznanika... – izjavio je jedan svjedok. Suprugu je navodno rekla kako će se dulje zadržati na poslu, a oko 21 sat otišla je iz kafića u društvu jednog muškarca i jedne žene koja je reporterima "Provjerenog" ispričala kako je Marijana nakon odlaska iz kafića došla k njoj kući, a s njima je bio i njihov zajednički prijatelj s kojim su bile u kafiću.

– Kada sam je vidjela, ona je pila duple džin-tonike. Već je tada bila u vidno alkoholiziranom stanju. Nakon toga smo otišli k meni kući. Svi troje smo došli zajedno. U stanu smo sjedili, sve je bilo O.K. Ona je bila vesela, pjevala je – rekla je svjedokinja. Ispričala je i kako su u jednom trenutku napustili stan i otišli u kafić po punjač koji je tamo ostao i vratili su se u stan oko ponoći, a otkrila je i da je Marijana u jednom trenutku dobila poruku od supruga.

– U poruci je pisalo da, naravno, ima pravo popiti kavu gdje hoće i s kim hoće i koliko hoće i da mu je žao zbog njegove reakcije, ali ja ne znam koja je bila reakcija. Nakon što je odgovorila samo na to: "Hvala ti", dobiva njegov poziv negdje oko pola tri u noći. I kad se javila na telefon, cijelo vrijeme je spominjala da je pusti na miru. Pitala ga je gdje je on bio kad je njoj trebalo i to je spomenula nekoliko puta i rekla da je pusti na miru i da ona neće doći kući, da se boji. Počela je plakati i poklopila slušalicu. Nije rekla čega se boji, bila je u jako alkoholiziranom stanju – ispričala je svjedokinja.

U društvu jednog od svjedoka koji su odlučili svoju priču ispričati ''Provjerenom'', Marijana je oko tri ujutro otišla iz stana, taksijem su zajedno došli do njezina stana, a muškarac je nastavio vožnju taksijem kući. Marijanini roditelji sutra ujutro doznali su od njezina supruga da je njihova kći nestala, a kažu da je Karlo najprije govorio kako je Marijana došla kući oko tri ujutro i promijenila tenisice i otišla. – Nakon četiri dana rekao je da su sjedili za stolom i 15 minuta pričali. Uobičajeno. Ja znam kakav je njihov odnos bio već od Nove godine. Bili su pred razvodom, imali su problema – rekao je Marijanin otac. Dodao je i kako je od jednog inspektora doznao i da imaju svjedoka i da je riječ o avanturistu iz Belgije, koji je navodno na drugoj strani pod mostom spavao te je u jednom trenutku čuo krik i pljus u vodu.