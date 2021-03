Svijet u šoku! Novinar lažirao dokumente kojima je princezu nagovorio na povijesni intervju: 'Diana je izvor svih laži'

Kada je prije 26 godina princeza Diana stala pred kamere BBC-a i iznijela tvrdnje o svom suprugu, princu Charlesu i njegovoj bračnoj nevjeri, nitko nije mogao vjerovati što se događa unutar Kensingtonske palače. Međutim, čini se kako neke stvari iz tog intervjua ipak nisu istinite. Naime, kako britanski mediji sada pišu, novinar Martin Bashir lažirao je dokumente kojima je nagovarao princezu na taj povijesni razgovor.

Kao potvrda tomu stiže i izjava Dianina brata, grofa Spencera, koji je pokazao bilješke koje je on pisao tijekom sastanka princeze i novinara Bashira koji je prethodio intervjuu.

Spencer tako tvrdi da je Bashir došao s nizom lažnih informacija o gotovo cijeloj kraljevskoj obitelji. Primjerice, Bashir je kazao kako Elizabetha II. ima srčane tegobe, ali i da se princ Edward liječi od AIDS-a. Također, tvrdio je da Charles Dianu vara s dadiljom te da je sinu Williamu darovao sat sa skrivenom kamerom.

Foto: Screenshot

Bashir sada tvrdi kako je sve te informacije on dobio od Diane te da je "Diana izvor svih laži unutar kraljevske obitelji". BBC je zbog svega odlučio pokrenuti internu istragu protiv novinara kojeg optužuju da se koristio nedopuštenim metodama i obmanama članova obitelji kako bi nagovorio princezu na intervju. Osim medijske kuće, Bashira tereti i bivši BBC-jev grafičar Matt Wiessler koji je dobio otkaz kad se doznalo da je on autor dokumenata koje je Bashir koristio za ucjenjivanje Diane. Wiessler je kazao kako je on skicirao dokumente po Bashirovu objašnjenju, ne znajući da radi lažne dokumente.

Foto: Screenshot

– Jedan dan Bashir me zamolio za uslugu. Rekao mi je da se sprema na intervju s Dianom te da bi htio predočiti bankovne izvatke koje nije mogao dobiti, pa bi htio da ja prema njegovu opisu, napravim slične dokumente. Molio sam ga da mi skicira kako ti dokumenti izgledaju, ali mi je odgovorio: ''Ne mogu ti skicirati, ali ću ti objasniti.'' Naivno sam mu povjerovao i napravio te dokumente, a dva tjedna nakon intervjua pred vratima moje kuće bila je hrpa novinara koji su me optužili za krivotvorenje bankovnih izvoda. Kad je na BBC-u provedena istraga, Bashir je sve svalio na mene i vidio sam da ne želi reći istinu. BBC je zataškao slučaj i spasio Bashira, a ja sam bio žrtveni jarac – rekao je Wiessler prije nekoliko dana za jednu televiziju.

