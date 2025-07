Svi su protiv Iman: 'Okomili su se na mladu curu, ružno za gledati i slušati'

Dan na 'Farmi' započeo je veselo za Nikolinu, koja se jako dobro snašla s obavezama u svinjcu. Ivana brine vrijeme, koje ne ide na ruku obavezama vezanim uz tjedni zadatak, no radna atmosfera većinu je opustila. U obiteljskoj kući, pak, drugačija atmosfera. "Možda nas doručak malo digne, možda i ne. Ne znam što pomagači ovdje rade, radije bi da ih čak i nema, trebali bi prvi biti u kući", komentirala je neraspoložena Doroteja.

Vođa obitelji, Manuela, s Manjom razgovara o daljnjim radovima i bolovima. "Zavisi moja budućnost o tome, idemo ljudi, malo energije", komentirala je Manja i dodala da je Iman cijelog prošlog dana razgovarala s novopridošlim kandidatima. "Danas smo si priuštili duže spavanje, dobro nam je došlo", otkrio je Davor. Ekipu pomagača probudio je Stjepan, koji je pokrenuo akciju. Pomagači su sjeli za doručak i popili kavu, dok je u kući Manuela ljuta što ne dolaze ranije.

Iako je u štali dobra atmosfera, uskoro je krenula rasprava kandidatkinja s Iman. "Nijednom te nisam vidjela da si oprala suđe. Dođeš na doručak, ručak, večeru, ništa ti u ovoj kući nisi napravila. Mi ispadamo gadure, okolo glumiš žrtvu", rekla je Nikolina Iman. "Kako nemaš srama?", dodala je Nikolina. Uskoro je i Mario rekao Iman što misli. "Jesmo li ti više puta rekli ako te nešto muči da razgovaramo? Praviš me budalom", zaključio je Mario u razgovoru s Iman.

Kod Manuele ljutnja zbog kašnjenja pomagača, a oni su se polako zaputili prema imanju. "Darko je iznerviran, Doroteja je iznervirana...", komentirala je Manja atmosferu u kući. Kandidati iz štale krenuli su s Darijem i Davorom na košnju, a Goran i Stjepan zaputili su se kod Manuele. "Dobro su se sjetili da dođu, gledam tko mi dođe, pomiješali se dečki", komentirala je vođa plave obitelji.

Tijekom košnje, Ivan i ekipa pričali su Dariju i Davoru sve o odnosu s Iman. "Vidjela je da smo je prokužili i sada pokušava ljude koji je ne poznaju okrenuti protiv nas", objasnila je Nikolina. "Nemoguće je da svi imaju isto mišljenje", dodala je.

Na imanje je ubrzo stigla Nikolina i pozvala kandidate da dođu na duel vođa obitelji. Manuela i Ivan odmjerili su snage za prednost u zadatku. U guljenju krumpira, pobjedu je odnio Ivan i to nakon što se Manueli aktivirala ozlijeđena tetiva. "Jedan je krumpir odlučivao u pobjedu, ali mi to ne smeta. Ponosan sam na Manuelu, odradila je dobro duel, svaka joj čast", jasan je bio Darko o vođi svoje obitelji.

Nakon borbe, na imanje je stigao i Hamdija sa svojim štandom. Manuela i Nikolina pohitale su kod iskusnog trgovca. "Izgleda da su jako dobro pripremljene, neće meni biti lako", komentirao je Hamdija prije početka kupovine. Djevojke su bile presretne na kraju kupovine kod vještog trgovca, a pohvale je dobila i Nikolina od svoje obitelji. Zadovoljni su i u obiteljskoj kući.

Uskoro su se obje obitelji našle na forumu kako bi raščistili situaciju s Iman. Darko je pokrenuo razgovore s Iman. "Sve što su rekli je istina, ali moglo se i na drugačiji način to odraditi. Ne trebaš napraviti linč radi toga. Zna se da je manipulator, ima vokabular, ali vidiš to ako imaš neki nivo. Ne znamo mi nju što je prošla kroz svoj život", komentirala je situaciju Manja. Pomagači imaju razumijevanja za situaciju, ali žao im je i Iman. "Okomili su se na mladu curu, trebalo je komentirati na blaži način. Ružno za gledati i slušati", komentirao je Stjepan. "Žalosno je što obje obitelji napadaju jadnu Iman jer neće da radi. A na kraju krajeva, u ova dva dana koliko sam ovdje - tko ovdje radi? Nitko", zaključio je, pak, Goran. "Nadam se da je Darko danas shvatio da ovdje svatko igra svoju igru. Iman, kakva si da jesi, danas si dokazala da si borac", zaključio je Davor. 'Farmu' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.