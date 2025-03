Sve je iznenadio poseban zahtjev koji Kate i William imaju za svoje zaposlenike, evo o čemu je riječ

Kada pomislimo na kraljevski život, često zamišljamo batlere u uniformama i sluškinje koje se tiho kreću palačom. Međutim, za neke članove kraljevske obitelji, stvarnost je znatno drugačija. Princ William i princeza Kate, koji su se 2022. preselili u Adelaide Cottage u Windsoru, nemaju osoblje koje živi s njima, a imaju i neočekivano pravilo za one koji rade za njih.

Nakon preseljenja iz Kensingtonske palače, William i Kate su prigrlili jednostavniji i privatniji način života. Adelaide Cottage, s četiri spavaće sobe, skromniji je dom u usporedbi s njihovom prethodnom rezidencijom. Iako nemaju stalno osoblje koje živi s njima, zaposlenici dolaze na imanje radi poslova poput vrtlarenja, održavanja kućanstva i brige o djeci.

Ono što je mnoge iznenadilo jest pravilo odijevanja za osoblje. Za razliku od formalnih očekivanja u drugim kraljevskim rezidencijama, William i Kate inzistiraju na tome da se njihovo osoblje odijeva ležerno kako bi se održala opuštena obiteljska atmosfera.

Kraljevski stručnjak Valentine Low, autor knjige "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown", otkrio je da je jedan zaposlenik rekao: - William ne želi zagušljivu atmosferu. Djeca trče po uredu, pa se, osim ako se ne radi o važnom sastanku ili posjetu Buckinghamskoj palači, odijevamo ležerno - otkrio je.

Ovaj pristup odražava želju para da stvori okruženje bez pritiska za svoju djecu – princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa – omogućujući im da odrastaju u što prirodnijem okruženju.

Osim ležernog odijevanja osoblja, prinčevi od Walesa također provode pravilo zabrane vikanja za svoju djecu. Umjesto toga, potiču otvorene razgovore o emocijama i brigama. Zaposlenik je otkrio da djeca izražavaju zabrinutost zbog školskih predmeta, satova plivanja ili čak globalnih problema koje vide na televiziji, a William i Kate im pomažu pronaći rješenja kroz razgovore.

Kada nisu u Adelaide Cottageu, obitelj se povlači u Anmer Hall u Norfolku, gdje uživaju u mirnim trenucima daleko od očiju javnosti. Princ William je govorio o mirnoj atmosferi u Anmer Hallu, naglašavajući njihovu predanost davanju prioriteta dobrobiti svoje djece, istovremeno balansirajući kraljevske odgovornosti.

Unatoč kraljevskom statusu, pristup Williama i Kate obiteljskom životu osvježavajuće je prizeman – toliko da je poznato da se čak i budući kralj i kraljica opuštaju u trenirkama kada su iza zatvorenih vrata.

Njihov potez preseljenja u Windsor bio je još jedan pokušaj da troje djece dobiju priliku voditi normalniji život. Sama Kate odrasla je na selu i čini se da to želi prenijeti i na svoju djecu. Rijetko dijele poglede unutar svog idiličnog doma, radije ga čuvajući privatnim. Ono malo što se moglo vidjeti pokazuje da imaju ogroman vrt, idealan za dječju igru.

Preseljenje u Adelaide Cottage i uvođenje ležernog pravila odijevanja za osoblje samo su neki od načina na koje William i Kate nastoje svojoj djeci pružiti što normalnije djetinjstvo, unatoč teretu kraljevskih dužnosti i očekivanja.

VIDEO: Thompson izazvao lavinu oduševljenja novom objavom: Mi iščekujemo ulaznice