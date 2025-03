FOTO Lana Radeljak objavila novu fotografiju s dečkom, posjetili su ovu popularnu europsku destinaciju

Lana Radeljak, kći tragično preminule glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka, nedavno je otputovala u Rim, a svoje je pratitelje na Instagramu počastila nizom fotografija iz talijanske prijestolnice. Lana je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko prepoznatljivih prizora Rima, uključujući i impresivnu Fontanu di Trevi. - La Dolce Vita - stoji u opisu objave iz glavnog grada Italije, što u prijevodu na hrvatski znači 'slatki život'. Uz fotografiju gladijatorske arene, jednostavno je napisala: "Dobro jutro, Rime", ostavljajući svoje pratitelje u neizvjesnosti putuje li sama ili u društvu. Međutim, i tu sumnju je ubrzo otklonila objavom selfija s dečkom Antonijem Barišićem, inače talentiranim kuharom.

Fotografija Fontane di Trevi posebno je privukla pažnju Laninih pratitelja. Ova barokna fontana, jedna od najpoznatijih na svijetu, svakodnevno privlači tisuće turista koji, prema legendi, ubacuju novčiće u fontanu kako bi osigurali povratak u Rim. Nije poznato je li i Lana bacila novčić, no njene fotografije sugeriraju da je uživala u čarima ovog vječnog grada.

Iako je Lana relativno samozatajna kada je riječ o njenom privatnom životu, poznato je da je već neko vrijeme u vezi. Prvi put je s dečkom viđena u javnosti u lipnju 2022. godine, kada su zajedno prisustvovali izvedbi monodrame "Sve što sam prešutjela" Mije Begović, Lanine tete. U siječnju 2025., Lana je otkrila da se njen dečko zove Antonio, a u veljači iste godine podijelila je i nekoliko crno-bijelih fotografija s njim na Instagramu. Međutim, rijetko dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, čime dodatno intrigira javnost.

Podsjetimo, Antonio Barišić ime je koje je gledateljima postalo poznato 2022. godine zahvaljujući njegovom sudjelovanju u popularnom kulinarskom showu MasterChef. Pritom, Antonio je ostavio dobar dojam na žiri,a predstavio se sočnom patkom sa slatko-kiselim umakom, demonstrirajući kulinarsko umijeće unatoč maloj nezgodi prilikom serviranja.

No, Antonio nije samo talentirani kuhar amater. On je, naime, magistar kemije, što pokazuje njegovu svestranost i strast prema različitim područjima. U emisiju je došao u pratnji bake, koja mu je, kako je sam istaknuo, bila najveća podrška i inspiracija u kuhanju.

Lana je u nedavnom intervjuu pričala o privatnom životu i pritom otkrila koliko su ona i Barišić zajedno: "Antonio i ja zajedno smo već tri godine i iskreno mogu reći da je moja najveća podrška, ne samo kada je riječ o društvenim mrežama, nego i u životu općenito. I prije nego što sam otvorila svoje profile na društvenim mrežama javnosti, bodrio me i poticao moje samopouzdanje da počnem raditi ono što volim i što me zanima. On je jedna od najboljih osoba koje sam dosad upoznala - osoba koja na dnevnoj bazi unosi mir i pozitivnu energiju u moj život", kazala je u razgovoru za Story.

